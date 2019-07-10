Высший совет правосудия

https://racurs.ua/2394-otbor-chlenov-vysshego-soveta-pravosudiya-a-sudi-kto.html

Ракурс

Исполнение полномочий члена, а теперь — еще и председателя Конкурсной комиссии по отбору двух членов Высшего совета правосудия, которые должны быть назначены на должности президентом Украины по его квоте, заставило основательно и детально вникнуть в вопросы процедур конкурсного отбора на эти должности.

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Анализ законодательства и нормативных актов по этим вопросам в очередной раз приводит к неутешительным выводам о юридической технике подготовки и принятия таких актов Верховной Радой, а также Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

Во-первых, в ст. 6 закона «О Высшем совете правосудия» сказано: «1. На должность члена Высшего совета правосудия может быть избран (назначен) гражданин Украины не моложе тридцати пяти лет, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, принадлежит к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности». Анализ этих положений позволяет сформулировать следующие вопросы к законодателю:

Каким образом человек, который после окончания общеобразовательной школы поступил учиться в юридический вуз в 17‒18 лет, проучился 5‒6 лет, чтобы получить полное высшее образование (то есть имея 22‒25 лет возраста), может получить 15-летний стаж в юридической профессии при достижении 35-летнего возраста? Для чего записывать такое требование и какие знания по арифметике имели авторы этого требования? Что означает «стаж профессиональной деятельности в сфере права», если человек занимал должности, которые в своем названии не содержат непосредственной ссылки на «право/юриспруденцию», а по содержанию своей деятельности лицо выполняло функцию правоприменения или правозащиты? Не целесообразнее ли было для целей этого закона перечислить названия должностей, которые безусловно должны быть зачислены как такой профессиональный стаж? Что означает «имеет высшее юридическое образование», если у нас более 20 лет существовало три уровня высшего образования: младший специалист/младший бакалавр (начальное высшее образование); бакалавр (базовое высшее образование); специалист/магистр (полное высшее образование)? Относительно недавно уровень «специалист» был отменен. О каком уровне «высшего образования» говорится в законе? Закон молчит... Далее вступают в действие подзаконные нормативные акты, изданные органами, которые в соответствии со ст. 19 Конституции Украины должны действовать «...на основании, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины»?

Примечание В отношении лиц, назначаемых на должность судьи, эти критерии указаны в п. 6 ст. 69 закона «О судоустройстве и статусе судей», а в отношении членов Высшего совета правосудия и ВККС, которые могут быть назначены и не из числа судей, — тишина...

Во-вторых, законодатель фактически создал различные по содержанию требования в отношении членов ВСП (ВККС — тоже) и судей/кандидатов в судьи местных, апелляционных, высших судов и Верховного суда (ст. 28, 33, 38, 52, 54,69 закона), а также подробно выписал процедуры отбора кандидатов на должность судьи и назначения судей. Непонятна логика законодателя, когда он выписал конкретные требования к судьям апелляционных и высших и Верховного суда, но не выписал отдельно требования к судье местного суда, с которого де-факто и начинается судейская карьера. Эти требования почему-то рассеяны по разным, преимущественно процедурным статьям закона.

Больше всего удивляет тот факт, что требования к членам органов судебного управления, если они не являются судьями по основной профессии, практически не совпадают с требованиями к судье, хотя эти органы непосредственно управляют судебной системой власти и при этом могут не соответствовать требованиям статуса судьи.

В-третьих, процедуры отбора кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и ВККС существенно отличаются в зависимости от субъектов отбора и назначения на эти должности. Наибольшую и, по моему мнению, неоправданную дискрецию в этих процедурах законодатель предоставил президенту и Верховной Раде. Почему?

Отмечу также, что судьи Украины и члены Высшего совета правосудия и ВККС имеют разные условия труда, включая уровень материально-технического обеспечения (служебные помещения, офисная техника, транспорт), безопасности своей деятельности, вознаграждения за работу.

В завершение краткого анализа — два вопроса: