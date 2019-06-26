Высший совет правосудия

https://racurs.ua/2388-vysshiy-sovet-pravosudiya-vozvraschayas-k-teme-konkursov.html

Ракурс

Предоставление мной согласия на участие в Конкурсной комиссии при президенте Украины по отбору двух кандидатов для назначения на должности членов Высшего совета правосудия по его квоте побудило меня к более глубокому и детальному исследованию действующего законодательства Украины, посвященного такому отбору.

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Основной проблемой деятельности таких конкурсных комиссий (учитывая собственный опыт участия в них, в частности, отбора членов НАПК, судей, а также мнения своих ФБ-друзей и коллег по профессии по этому вопросу) является, на мой взгляд, определение критериев отбора кандидатов. Именно такие критерии должны максимально объективировать эти процедуры и снять в обществе лишние вопросы о доверии как к членам комиссий, так и к результатам их работы.

Отбор кандидатов в органы власти — Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, — которые в свою очередь должны осуществлять отбор и оценку кандидатов на должности, дисциплинарную практику наказаний по отношению к уже действующим судьям и прокурорам, накладывает дополнительные морально-психологические сложности и ответственность за принятие собственного решения во время работы в Конкурсной комиссии.

По моему убеждению, поскольку для назначения лица на должность судьи и возможное наказание действующего судьи за допущенные дисциплинарные (профессионально-этические) поступки законодатель выписал определенные условия, обстоятельства и критерии, то член органа государственной власти (органа судебного управления) должен прежде всего сам соответствовать этим условиям, обстоятельствам и критериям.

Анализ действующего законодательства по регулированию таких конкурсных отборов, к сожалению, не дает четких и однозначных ответов на поставленный вопрос. Скорее, законодатель предоставляет определенные ориентиры по таким критериям... А конкурсные комиссии, не будучи органами государства, которые обязаны действовать «на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины» (статья 19 Конституции Украина), имеют право и полномочия, руководствуясь Положениями о своей деятельности и Регламентом такой деятельности, уточнять и детализировать такие критерии, условия и обстоятельства.

Закон Украины «О Высшем совете правосудия» в статье 6 определяет только требования и ограничения по несовместимой деятельности и определенные запреты для членов Высшего совета правосудия, которые являются достаточно формализованными и не раскрывают в полной мере признаки профессионализма, этичности и добропорядочности так, как они сформулированы для судей в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей». Как оказалось, и этот закон заложил огромные дискреционные полномочия для ВККС и ВСП в части методики оценки кандидатов на должность судьи и квалификационного оценивания самих судей, что вызвало неоднозначную реакцию общества и экспертной среды в отношении установленных процедур.

В статье 7 закона о ВСП указаны лишь принципы избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия: верховенства права, профессионализма, публичности, политической нейтральности, — суть которых хоть вроде и понятна, но полностью не раскрыта. В определенной степени эту неточность нивелирует значительный перечень документов, указанный в статье 8, которые подаются участником конкурса в конкурсную комиссию, поскольку их внимательное исследование позволяет выявить эти самые признаки профессионализма и этичности, которыми обладает кандидат и которые могут быть положены в основу его оценки в конкурсных процедурах.

Кроме того, в статье 19 этого же закона, посвященной тексту присяги члена Высшего совета правосудия, в определенной степени также косвенно говорится о критериях, которым должен соответствовать не только член ВСП, но и кандидат в члены этого органа. Вместе с тем эти критерии изложены в довольно схематично-описательной форме, не позволяющей глубоко погрузиться в их содержание и тем более — оценить как составляющие характера и поведения человека.

Если за основу отбора кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия взять требования и критерии, которым должен соответствовать кандидат на должность судьи и действующий судья, то проблема оценивания конкурсантов на должность члена ВСП (ВККС) становится более понятной для ее решения. Вместе с тем действующее Положение о конкурсе не дает полных и однозначных ответов на поставленные вопросы. Таким образом, на мой взгляд, их надо пытаться максимально решить в контексте Регламента деятельности Конкурсной комиссии, который, с одной стороны, является внутренним нормативным актом, а с другой — должен быть обнародован для общего доступа конкурсантам и общественности еще до начала конкурсных процедур.

Еще одной важной и сложной проблемой таких конкурсов являются, на мой взгляд, разные условия их проведения в зависимости от того, кто их проводит. Ведь для формирования Высшего совета правосудия задействованы несколько субъектов: судейский корпус, Верховная Рада, президент государства, адвокатура, прокуратура, ученые. И для каждого субъекта законодатель выписал свои, отличные друг от друга процедуры их участия в формировании ВСП, что, на мой взгляд, не создает реально равных возможностей для однозначного, прозрачного и понятного отбора членов ВСП по одним и тем же критериям.

Если субъекты проведения этих конкурсов и их конкурсные процедуры будут сохраняться в будущем, то, на мой взгляд, законодателю и субъектам отбора надо обязательно унифицировать конкурсные процедуры, определить набор критериев, которым должен соответствовать будущий член Высшего совета правосудия или ВККС и прозрачную и понятную для всех методику оценивания конкурсантов. Иначе мы каждый раз будем возвращаться к сомнениям в легитимности таких конкурсов, недоверию как к членам конкурсных комиссий, так и к субъектам назначения на должности.

По моему убеждению, все процедуры отбора и методики оценивания конкурсантов должны быть заложены в законодательстве и соответствующих положениях (для условий Украины — это крайне актуально!), а полномочия самих конкурсных комиссий и Высшего совета правосудия и ВККС должны быть максимально формализованы и сведены к минимуму в контексте духа статьи 19 Конституции Украины.