Конституционный суд Украины и Дэвид Коперфилд

https://racurs.ua/3088-konstitucionnyy-sud-ukrainy-i-devid-koperfild.html

Ракурс

Спитаєте, що об’єднує всесвітньо відомого ілюзіоніста Девіда Коперфілда та Конституційний суд України? Дива! Дива, які вони обоє творять.

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Коперфілд для своїх видовищних фокусів вдавався до магії. А Конституційний суд України періодично дивував трюками з Конституцією. Згадати хоча б його вірнопідданське рішення щодо можливості Кучмі усупереч Конституції втретє балотуватися на пост президента. Тоді КС навіть змінив закони арифметики, «довівши», що 1+1 =1. А чого вартує його жонглювання Конституцією для надання Януковичу диктаторських повноважень? Воно й досьогодні дається Україні взнаки.

Нове диво КС

«Сотворити» чергове диво КС має намір найближчим часом. Ні, не подумайте – не йдеться про ухваленням якогось епохального рішення на виконання своїх конституційних функцій. Взагалі з продуктивністю у КС великі проблеми – за два останні роки його Велика палата ухвалила аж одне рішення.

Цього разу КС хоче перевершити усіх ілюзіоністів світу – виконати трюк з «оживлення» одіозного екс-голови Шевчука. Того самого Станіслава Шевчука, якого у 2019 році з ганьбою було виставлено з КС за дії, несумісні із статусом судді та грубе порушення закону – протиправне втручання у діяльність суддів, перевищення посадових повноважень, протиправне привласнення влади, порушення законних прав суддів і політизацію КС.

КС пішов тоді на безпрецедентний крок, бо, як стверджували самі судді, існувала реальна небезпека, що «подальше перебування Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного суду призведе до повного розвалу Суду та руйнації конституційного правосуддя».

Як писали ЗМІ, Шевчук із своїм рідним братом Рулавом Оддом (від народження – Денис Шевчук) активно намагалися «освоїти» можливості КС. А на критичні публікації щодо них (зокрема, стосовно фігурування молодшого брата у кримінальних провадженнях, роботу на Януковича, проведення проросійської діяльності через очолювану ним партію «Русь», оборудки із заміським палацом) молодший Шевчук – Рулав навіть погрожував українським журналістам із-за кордону.

Терпець у більшості суддів КС урвався після сумнозвісного рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Політикумом та й самим КС поширилася інформація про те, що прийняття цього рішення було зрежисоване головою Шевчуком, та ще і не просто так.

До цього додалось втручання у розгляд резонансної справи, коли із свого чергового закордонного вояжу він у телефонному режимі вказував судді-доповідачу, що треба робити зі справою.

Останньою каплею для рішення про позбавлення Шевчука суддівської мантії стало намагання реалізувати політичні амбіції з використанням посади голови КС.

Повідомлялося, що після першого туру президентських виборів його представили Зеленському як «свого» голову, на якого покладали великі надії, зокрема, визнання неконституційним закону про люстрацію. Протекцію нібито складали Андрій Портнов та Андрій Богдан, який напередодні відвідував Шевчука у КС. Тоді журналісти проекту «Схеми» з’ясували: «соратник Зеленського, що потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою Конституційного суду, який може її скасувати».

Політизація діяльності КС простежувалася у міжнародній діяльності голови КС Шевчука, який полюбив закордонні вояжі. «Ракурс» писав про один показовий випадок недолугої дипломатії Шевчука, який, запросивши посла США в Україні, дав команду підняти державний прапор США біля будівлі КС. Хоча жоден протокол цього не передбачав та й під час візитів до КС послів інших держав прапори на їхню честь не піднімалися. Втім, «реверанс» не врятував, США позбавили його в’їзної візи.

У травні 2019 року судді КС вказали Шевчуку на двері. За його звільнення проголосувало 12 із 16 присутніх на засіданні. Хоча вже тоді відчувалося заступництво за Шевчука нової політичної команди. У день розгляду питання про звільнення Шевчука деякі обласкані владою судді КС бігали по колегах із застереженням від нових політичних босів, які були категорично проти його звільнення. Однак Шевчука було звільнено з посади судді КС.

І от тепер у КС знайшлися великі шанувальники та послідовники Коперфілда, які хочуть перекреслити попереднє рішення КС та «реанімувати» Шевчука у КС.

У чому трюк?

Він простий, як усі магічно-оманливі фокуси: скасувати рішення КС 2019 року щодо звільнення Шевчука за вказані зловживання, поновити його у статусі судді КС і з усіма почестями відправити у відставку – із щомісячною пенсією у 200 тисяч та можливістю стягнення з держбюджету близько двох десятків мільйонів грн.

Але якщо Копкерфілд свої фокуси демонстрував прилюдно, то судді КС свій трюк робитимуть нишком, за зачиненими дверима, навіть не вбираючись у малинові мантії. Бо як «правники із визнаним рівнем компетентності» не можуть не розуміти, що для «поновлення» Шевчука у КС немає ні повноважень, ні підстав.



КС не має повноважень «оживляти» Шевчука як суддю. По-перше, він не наділений правом поновлення на посаді судді. По-друге, це неможливо навіть гіпотетично, оскільки конституційний строк перебування на посаді судді КС у Шевчука уже давним-давно сплив.

Якщо ж КС бодай на мить знову зробить Шевчука суддею, тим самим він перевищить свої повноваження з усіма правовими наслідками, які з цього випливають. А вся суть трюку у тому, що без надання Шевчуку статусу судді КС його не можна відправити у відставку, бо у відставку може бути відправлений лише діючий суддя. Натомість Шевчук уже як п’ять з половиною років не є суддею. На сьогодні він для КС, образно кажучи, дядько з вулиці. І заяву про відставку у березні минулого року він писав саме в цій якості. З таким же успіхом подібну заяву міг написати будь-який перехожий, який ішов вулицею Жилянською повз будівлю КС і раптом захотів, щоб його на кілька хвилин визнали суддею КС та відправили у відставку з величезною пенсією та іншими колосальними виплатами. А чому б і ні?

Тому, як не крути, а задовольнити забаганки екс-голови КС може лише вдавшись до магічного (з правової точки зору – свавільного) трюку з Конституцією та законом. Прибічники Коперфілда у КС за останні кілька років перепробували різні варіанти, а тепер вирішили піти напролом.

Сподівання на «дідів» і друзів

Поспіх з коперфілдівським трюком зумовлений збігом кількох обставин. Передусім, істотною зміною складу КС. Нещодавно КС поповнився кількома новими суддями, на декого з них Шевчук покладає певні надії з огляду на попередні стосунки. Але головний фактор прискорення пов'язаний із тим, що буквально через кілька місяців закінчуються повноваження відразу трьох суддів КС. Зокрема, у «дідів», на яких у Шевчука особлива ставка. «Дідами» у КС називають Віктора Кривенка та Володимира Мойсика. Віктор Кривенко як старший за віком суддя наразі виконує обов’язки голови КС, а тому його роль є ключовою.



За інформацією джерел «Ракурсу», 8 жовтня Шевчук вчергове відвідав КС у пошуках голосів та побував на аудієнції у в.о. голови. Попередньо розгляд «магічного» питання призначили на 22–23 жовтня, але у зв’язку з можливою відсутністю у ці дні певних суддів його перенесли на 29 жовтня. Більшість суддів поки що не відають про вже визначені дати їхньої участі у цьому непересічному дійстві.

Втім, є ті, хто вважає, що поважні юристи просто так не будуть ганьбитися на завершенні своєї суддівської кар’єри, адже у 2019 році підтримали звільнення Шевчука.

Велика надія у Шевчука також на друзів – давніх та вірних. Зокрема, на Олександра Петришина, відомого, зокрема, як тлумач Конституції, який «науково обґрунтовував» можливість Кучмі втретє посісти пост президента.

Очевидно, великі сподівання є ще на одного багаторічного товариша – суддю Лемака, готового не лише у вогонь та воду, а і на фальсифікації. (Свого часу його колеги – судді І. Сліденко, С. Сас та В. Мойсик офіційно звинуватили Лемака у тому, що він підписав витяг з протоколу засідання очолюваної ним комісії з етики стосовно Шевчука, який «містить неправдиві дані – по суті є сфальсифікованим», а підписавши такий документ, «голова комісії перевищив свої повноваження і ввів в оману Конституційний суд України».

Реакція та наслідки

«Реінкарнація» екс-голови, не зважаючи на бажання зробити все тишком-нишком, не залишиться не поміченою не лише в Україні.

Після нещодавнього відвідування України з волонтерською місією депутат Європарламенту, член Венеційської комісії та колишній голова КС Литви Дайнюс Жалімас, дізнавшись цю вражаючу історію, надіслав своїм українським колегам чіткий сигнал. Він застеріг від реабілітації тих, хто «обміняв служіння Батьківщині на скасування відповідальності за незаконне збагачення, що призвело до уникнення від відповідальності сотень підозрюваних у корупції. За що США скасували візу такому судді та його брату і заборонили в’їзд до країни».

Реабілітація таких осіб, – наголосив європейський депутат, – може заблокувати європейську перспективу України. Наскільки відомо, Д. Жалімас має намір ініціювати у відповідних європейських інституціях розгляд питання про антиконституційну реабілітацію вказаного діяча.

Для чого Україні такий КС з такими носіями малинових мантій?