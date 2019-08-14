Отставку Кличко рассмотрит уже новое правительство, заявили в Офисе президента

Владимир Кличко, фото: КГГА

https://racurs.ua/n125546-otstavku-klichko-rassmotrit-uje-novoe-pravitelstvo-zayavili-v-ofise-prezidenta.html

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Отставку мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассмотрит уже новое правительство.

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Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ожидается, что это произойдет уже осенью, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Офис президента не намерен повторно обращаться к действующему правительству с этим вопросом.

Представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил в правительство 24 июля. В Офисе президента утверждают, что это представление является формальностью, поскольку законодательство предусматривает, что руководители местных государственных администраций назначаются на срок полномочий президента.

Кличко главой КГГА назначил пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июня 2014 года.

Напомним, пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующий состав правительства не будет рассматривать вопрос об увольнении Кличко с должности главы КГГА.