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Ракурс
Виталий Кличко, фото: Вадим Чуприна

Действующее правительство не будет увольнять Кличко — пресс-секретарь Гройсмана

14 авг 2019, 10:54
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Действующий состав правительства не будет рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет, — отметил Рябчук.

В конце июля Офис президента Украины Владимира Зеленского обращался к Кабмину с представлением об увольнении Кличко с должности главы КГГА. В Офисе президента тогда заявляли, что это представление является формальностью, поскольку действующее законодательство предусматривает, что после избрания нового президента все главы местных администраций должны быть уволены.

Кличко на должность главы КГГА 25 июня 2014 года своим указом назначил тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Ракурс


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