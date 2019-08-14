Віталій Кличко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n125523-chynnyy-uryad-ne-bude-zvilnyaty-klychka-pres-sekretar-groysman.html

Ракурс

Чинний склад уряду не буде розглядати питання щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде, — наголосив Рябчук.

Наприкінці липня Офіс президента України Володимира Зеленського звертався до Кабміну зі зверненням щодо звільнення Кличка з посади очільника КМДА. В Офісі президента тоді заявляли, що це подання є формальністю, оскільки чинне законодавство передбачає, що після обрання нового президента всі голови місцевих адміністрацій мають бути звільнені.

Кличка на посаду очільника КМДА 25 червня 2014 року своїм указом призначив тодішній президент України Петро Порошенко.