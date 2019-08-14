Реестр ветеранов войны появится в Украине. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n125545-reestr-veteranov-voyny-poyavitsya-v-ukraine.html

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Единый государственный реестр ветеранов войны решил создать Кабинет министров Украины.

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Министерство по вопросам ветеранов будет ответственным за создание реестра. Такое решение приняли сегодня на заседании правительства.

В реестре будет содержаться информация о всех участниках боевых действий на территории Украины, участниках войны, людях с инвалидностью, полученной в результате войны, а также участниках Революции достоинства 2014 года.

Также в реестр будут вносить информация о людях, которые имеют особые заслуги перед Украиной.

Создание реестра ветеранов войны предусматривает изменения в законе о статусе таких лиц.

Зимой 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны, затем его подписывал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Реестр планировали создать для учета льгот ветеранов, соблюдения прав и обеспечения их потребностей, а также отслеживания работы некоторых органов.

Между тем напомним, что партия «Слуга народа» предлагает сократить пять парламентских комитетов путем их объединения, в том числе и комитет по делам ветеранов.