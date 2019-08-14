Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125544-pogoda-v-ukraine-na-15-avgusta-sinoptiki-predupredili-o-livnyah-i-grozah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 августа будет переменчивой. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях.

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Сильные ливни и грозы ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров ночью покажут 15−20°, днем 28−33° тепла. Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7−12 м/с, на западе страны местами порывы 15−20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 августа будет дождливая, прогнозируют кратковременные осадки. Температура воздуха ночью в столице 16−18° тепла, днем 24−26° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 19−21° тепла по Цельсию.

В Одессе завтра отдыхающих и жителей города порадует солнечная погода. Ночью температура воздуха 18−20° тепла, а днем 28−30° выше нуля.

В Днепре в четверг осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° тепла.

В Харькове завтра Гидрометр прогнозирует сухую и солнечную погоду. Столбики термометров ночью покажут 17−19° тепла, днем 30−32° выше нуля.

В Карпатах 15 августа синоптики прогнозируют сильные дожди. Воздух ночью прогреется до 12−16° тепла, днем 19−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в течение 14−16 августа ожидаются наводнения в Украине. В ГСЧС отметили, что интенсивные дожди и грозы на западе приведут к тому, что уровень воды в некоторых реках в этой части Украины заметно повысится.