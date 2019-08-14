Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 15 серпня буде мінливою. Короткочасні дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях.

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Сильні зливи та грози очікуються на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території очікується хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−20°, вдень 28−33° тепла. Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7−12 м/с, на заході країни місцями пориви 15−20 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 серпня буде дощова, прогнозують короткочасні опади. Температура повітря вночі у столиці 16−18° тепла, вдень 24−26° тепла.

У Львові найближчої доби прогнозують дощі з грозами. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 19−21° тепла за Цельсієм.

В Одесі завтра відпочивальників та мешканців міста порадує сонячна погоду. Вночі температура повітря 18−20° тепла, а вдень 28−30° вище нуля.

У Дніпрі у четвер опади не очікуються. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° тепла.

У Харкові завтра Гідрометр прогнозує суху та сонячну погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

У Карпатах 15 серпня синоптики прогнозують сильні дощі. Повітря вночі прогріється до 12−16° тепла, вдень 19−22° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, впродовж 14−16 серпня очікують повені в Україні. У ДСНС наголосили, що інтенсивні дощі та грози на заході призведуть до того, що рівень води в деяких річках у цій частині України помітно підвищиться.