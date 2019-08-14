Тероризм: стрілець із Крайстчерча написав дивний лист у Росію, фото — ВВС

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Уродженець Австралії Брентон Таррант, обвинувачений у вбивстві 51 людини в двох мечетях у Новій Зеландії, написав з в’язниці лист в Росію.

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Шестисторінкове послання невідомому Алану датоване 4 липня. Таррант дякує Алану за відправлені поштові марки і розповідає про поїздку до Росії в 2015 році. Зміст листа, на якого відповів терорист, не повідомляється.

Убивця згадує Платона та інших філософів, а також письменників, що надихали його, шкодує про те, що не може дати волю почуттям, інакше охорона в’язниці конфіскує лист.

У тексті серед іншого йдеться про те, що настає «великий конфлікт». Також в ньому присутні вирази, які можна розцінити як заклики до зброї, повідомляє Associated Press.

Міністр у справах виправних установ Нової Зеландії Келвін Девіс заявив, що тюремна влада не повинна були дозволити Таррант відправити лист. За його словами, це не повинно повторитися.

Терорист у березні цього року застрелив 50 осіб у двох мечетях в Новій Зеландії. Поліції знадобилося дві години, щоб його затримати.

Перед нападом на мечеті в Новій Зеландії Брентон Таррант поширив 74-сторінковий маніфест з висловлюваннями проти мігрантів і мусульман. У серпні великі інтернет-компанії заблокували сайт 8chan, на якому він з’явився у мережі. Це сталося після того, як на цьому ж ресурсі опублікував свій маніфест й чоловік, який влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart у Техасі.