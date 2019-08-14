ДТП на Сумській: адвокат Дронова просить закрити справу

Геннадій Дронов, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n125542-dtp-na-sumskiy-advokat-dronova-prosyt-zakryty-spravu.html

Ракурс

Адвокат Геннадія Дронова, одного з фігурантів справи про криваве ДТП в Харкові на вулиці Сумській, котре сталося в жовтні 2017 року, Сергій Перепелиця просить Харківський апеляційний суд скасувати вирок для його підзахисного й закрити стосовно нього провадження.

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Про це повідомляє видання «UA: Харків».

Зазначається, що своє прохання Перепелиця мотивував тим, що, на його думку, провина Дронова не є доведеною. Крім того, на думку адвоката, під час розгляду судом першої інстанції цієї справи були допущені процесуальні порушення. Дронов прохання свого адвоката повністю підтримав.

В результаті резонансного ДТП, котре сталося в центрі Харкові 18 жовтня 2017 року, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені. У лютому цього року Дронова та ще одного фігуранта цієї справи — Олену Зайцеву, засудили до десяти років позбавлення волі. Вони подали апеляцію на цей вирок суду. Сьогодні Харківський апеляційний суд почав її розгляд.

Нагадаємо, адвокат Зайцевої просить замінити їй покарання на умовний п’ятирічний термін з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, а також призначити випробувальний термін на розсуд суду.