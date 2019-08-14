Люстрованого Голомшу поновлено на посаді заступника генпрокурора. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n125541-lustrovanogo-golomshu-ponovleno-na-posadi-zastupnyka-genprokurora-sud.html

Ракурс

Микола Голомша, люстрований екс-заступник глави Генеральної прокуратури, поновився на посаді через суд.

Loading...

Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши позов Голомші до Генпрокуратури, визнав протиправним і скасувати наказ про його звільнення, а також постановив поновити на посаді екс-заступника генпрокурора.

Своє рішення суд обґрунтував тим, що під час процесу люстрації має бути дотриманий індивідуальний характер відповідальності за правопорушення, передбачені законом «Про очищення влади», тобто вина об'єкта звільнення має бути доведена в кожному окремому випадку. А Генпрокуратура не надала доказів, які свідчили би про причетність Голомші до кола осіб, котрі через свої рішення, дії чи бездіяльність підпадали би під люстрацію. Зокрема, суд вважає недоведеним факт вчинення екс-заступником генпрокурора дій, спрямованих на сприяння узурпації влади колишнім президентом Віктором Януковичем, загрозу нацбезпеці України чи порушення основоположних прав і свобод людини.

Суд вирішив, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише через факт перебування на посаді в певний період.

Займана Голомшею посада в Генпрокуратурі не була політичною, не доведено і правомірність застосування до позивача процедур, передбачених відповідним законом, а це зумовлює висновок про недоведеність правомірності ухвалення оскаржуваного рішення з підстав, які в ньому зазначено, що є достатньою підставою для скасування рішення про звільнення, — йдеться в рішенні ОАСК.

Як відомо, Голомшу було звільнено з Генпрокуратури восени 2014 року. Він вирішив оскаржувати це рішення в судовому порядку, але розгляд справи затягнувся, оскільки у 2015 році суд зупинив провадження до вирішення Конституційним судом питань конституційності окремих положень закону про люстрацію, за яким і було звільнено Голомшу.

За часів Януковича Голомша обіймав посаду військового прокурора Центрального регіону України.