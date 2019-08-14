Люстрированный Голомша восстановлен в должности заместителя генпрокурора. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n125541-lustrirovannyy-golomsha-vosstanovlen-v-doljnosti-zamestitelya-genprokurora-sud.html

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Николай Голомша, люстрованный экс-заместитель главы Генеральной прокуратуры, восстановился в должности через суд.

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Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Голомши к Генпрокуратуре, признал противоправным и отменить приказ о его увольнении, а также постановил восстановить в должности экс-заместителя генпрокурора.

Свое решение суд обосновал тем, что во время процесса люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер ответственности за правонарушения, предусмотренные законом «Об очищении власти», то есть вина объекта увольнения должна быть доказана в каждом отдельном случае. А Генпрокуратура не предоставила доказательств, свидетельствовавших бы о причастности Голомши к перечню лиц, которые из-за своих решений, действий или бездействия подпадали бы под люстрацию. В частности, суд считает недоказанным факт принятия экс-замгенпрокурора мер, направленных на содействие узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем, угрозу нацбезопасности Украины или нарушение основных прав и свобод человека.

Суд решил, что истец не может быть привлечен к ответственности только по факту нахождения в должности в определенный период.

Занимаемая Голомшей должность в Генпрокуратуре не была политической, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, а этим обусловлен вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения на указанных в нем основаниях, что является достаточным основанием для отмены решения об увольнении, — говорится в решении ОАСК.

Как известно, Голомша был уволен из Генпрокуратуры осенью 2014 года. Он решил обжаловать это решение в судебном порядке, но рассмотрение дела затянулось, поскольку в 2015 году суд прекратил производство до решения Конституционным судом вопросов о конституционности отдельных норм закона о люстрации, согласно которому и был уволен Голомша.

Во времена Януковича Голомша занимал должность военного прокурора Центрального региона Украины.