Хацкевича уволили из Динамо, фото — football.ua

https://racurs.ua/n125540-dinamo-ostalos-bez-trenera-surkis-uvolil-hackevicha-i-ego-pomoschnikov.html

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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) 14 августа прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

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Вместе с ним президент клуба Игорь Суркис уволил весь тренерский штаб первой команды — Олега Лужного, Михаила Михайлова, Максима Шацких, Висенте Гомеса.

О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже. На официальном сайте «Динамо» клуб поблагодарил белорусского тренера и его помощников за работу.

Хацкевич возглавил «Динамо» 2 июня 2017 года. Ранее специалист играл за киевлян — с 1996 до 2004 года.

В начале 2010 года он приехал в Украину, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Мирона Маркевича в национальной сборной. Тогда же Хацкевич начал работать одновременно и в структуре киевского «Динамо», возглавляя молодежные команды клуба — дублирующий состав и «Динамо-2». Впоследствии Хацкевич возглавлял национальную сборную Беларуси.

Причиной отставки белоруса в «Динамо» стало вчерашнее поражение киевлян в ответном матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов. После поражения от «Брюгге» в гостях украинский клуб не смог взять реванш на родном НСК «Олимпийский» и сыграл вничью 3:3.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов каждый клуб может получить от УЕФА 15,2 млн евро. В случае прохождения «Брюгге» «Динамо» сыграло бы в плей-офф против австрийского клуба ЛАСК.