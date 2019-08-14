Хацкевича звільнили з Динамо, фото — football.ua

https://racurs.ua/ua/n125540-dynamo-zalyshylosya-bez-trenera-surkis-zvilnyv-hackevycha-i-yogo-pomichnykiv.html

Ракурс

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) 14 серпня припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем.

Loading...

Разом із ним президент клубу Ігор Суркіс звільнив й увесь тренерський штаб першої команди — Олега Лужного, Михайла Михайлова, Максима Шацьких, Вісенте Гомеса.

Про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше. На офіційному сайті «Динамо» клуб подякував білоруському тренеру і його помічникам за роботу.

Хацкевич очолив «Динамо» 2 червня 2017 року. Раніше спеціаліст грав за киян — із 1996 до 2004 року.

На початку 2010 року він приїхав до України, аби приєднатися до тренерського штабу Мирона Маркевича в національній збірній. Тоді ж він почав працювати одночасно й у структурі київського «Динамо», очолюючи молодіжні команди клубу — дублюючий склад та «Динамо-2». Згодом Хацкевич очолював національну збірну Білорусі.

Причиною відставки білоруса у «Динамо» стала вчорашня поразка киян у матчі-відповіді за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів. Після поразки від «Брюгге» в гостях український клуб не зміг реваншуватися на рідному НСК «Олімпійський» й зіграв у нічию 3:3.

За вихід у груповий етап Ліги чемпіонів кожен клуб може отримати від УЄФА 15,2 млн євро. У випадку проходження «Брюгге» «Динамо» зіграло у плей-офф проти австрійського клубу ЛАСК.