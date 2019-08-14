«Укроборонпром» виграв тендер на поставку транспортних літаків до Перу

Літак Ан-178, фото: «Укроборонпром»

https://racurs.ua/ua/n125539-ukroboronprom-vygrav-tender-na-postavku-transportnyh-litakiv-do-peru.html

Ракурс

«Укроборонпром» виграв тендер на поставку до Перу транспортних літаків Ан-178.

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У цій південноамериканській країні вони замінять літаки Ан-32Б. Про це повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

Зазначається, що в цьому тендері українські Ан-178 виграли в спільного італійсько-американського транспортного літака C-27 Spartan та в тактичного військово-транспортного літака C-295, котрий виробляє авіабудівна компанія Airbus.

Перу може стати першим експортним полігоном для нового літака, створеного на ДП «Антонов», — наголошує гендиректор «Укроборонпрому» Павло Букін.

Ан-178 — це багатоцільовий близькомагістральний транспортний турбореактивний літак. Його висота польоту становить 12 км, дальність — до 5,5 тис. км, максимальна швидкість — 825 км/год. Літак здатний перевозити до 18 т вантажу, зокрема й великовантажні морські контейнери. Ан-178 може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Перший політ цього літака відбувся 7 травня 2015 року.

Нагадаємо, в лютому цього року новий літак «Антонова» АН-132D здійснив видовищний демонстраційний політ на міжнародному аерокосмічному салоні AeroIndia-2019 в Індії.