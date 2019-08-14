«Укроборонпром» выиграл тендер на поставку транспортных самолетов в Перу

Самолет Ан-178, фото: «Укроборонпром»

https://racurs.ua/n125539-ukroboronprom-vyigral-tender-na-postavku-transportnyh-samoletov-v-peru.html

Ракурс

«Укроборонпром» выиграл тендер на поставку в Перу транспортных самолетов Ан-178.

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В этой южноамериканской стране они заменят самолеты Ан-32Б. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Отмечается, что в этом тендере Украинский Ан-178 выиграли в совместного итальянско-американского транспортного самолета C-27 Spartan и в тактического военно-транспортного самолета C-295, который производит авиастроительная компания Airbus.

Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП «Антонов», — отмечает гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.

Ан-178 — это многоцелевой ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет. Его высота полета составляет 12 км, дальность — до 5,5 тыс. км, максимальная скорость — 825 км/ч. Самолет способен перевозить до 18 т груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Ан-178 может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Первый полет этого самолета состоялся 7 мая 2015 года.

Напомним, в феврале этого года новый самолет «Антонова» АН-132D совершил зрелищный демонстрационный полет на международном аэрокосмическом салоне AeroIndia-2019 в Индии.