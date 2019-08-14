Невакцинированные дети будут учиться по индивидуальному плану или дистанционно, фото — khpg.org

https://racurs.ua/n125538-nevakcinirovannye-deti-budut-uchitsya-po-individualnomu-planu-ili-distancionno-zayavlenie-suprun.html

Ракурс

Невакцинированные дети будут учиться в школе по индивидуальному плану или дистанционно. Об использовании альтернативной формы обучения для детей, не имеющих прививок, сегодня на брифинге сообщили министр образования Украины Лилия Гриневич и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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В условиях коллектива невакцинированные дети могут ставить под угрозу здоровье других учеников, а также учителей и родителей. Если дети невакцинированы и у них отсуствуют медицинские противопоказания к прививке, то они не должны быть допущены в школу, а должны иметь другую, альтернативную форму обучения, — заявила Супрун.

Ее поддержала коллега из Министерства образования и науки. Гриневич объяснила, что в случае, если непроведение вакцинации оправдано мировоззренческой позицией родителей, то они могут написать заявление руководителю учебного заведения с просьбой обеспечить им индивидуальную или дистанционную форму обучения.

Им однозначно придется сделать выбор в пользу альтернативной формы обучения, — заявила Гриневич.

Она также добавила, что если родители объяснят отсутствие прививок временными противопоказаниями относительно вакцинации, то ребенка могут на краткосрочный период принять в учебный коллектив.

Супрун сообщила, что наибольшие проблемы с вакцинацией зафиксированы среди детей до 10 лет. В возрастной категории до 1 года вакцинировано в Украине 90% детей, а до 6 лет — 80%. Она также отметила, что с 2020 года власти намерены жестко контролировать внесение семейными врачами информации о прививках в электронные медицинские карты.

В мае этого года Верховный суд Украины подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады. В постановлении Верховного суда указывается, что государство должно обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, общее благо на охрану здоровья имеет преимущество.

В марте «Ракурс» сообщал, что в 2018 году в Украине зафиксировали самое большое в мире количество больных корью. В стране произошло 35 тыс. 120 случаев инфицирования, что превышает количество больных в Филиппинах и Бразилии вместе взятых.