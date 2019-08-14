Невакциновані діти вчитимуться за індивідуальним планом або дистанційно, фото — khpg.org

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Ракурс

Невакциновані діти вчитимуться у школі за індивідуальним планом або дистанційно. Про використання альтернативної форми навчання для дітей, які не мають щеплень, сьогодні на брифінгу повідомили міністр освіти України Лілія Гриневич та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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В умовах колективу невакциновані діти можуть ставити під загрозу здоров’я інших учнів, а також вчителів і батьків. Якщо діти невакциновані і немає медичного протипоказання до щеплення, то дитина не повинна бути допущена до школи, вона повинна мати іншу, альтернативну форму навчання, — заявила Супрун.

Її підтримала колега із Міністерства освіти та науки. Гриневич пояснила, що у випадку, якщо непроведення вакцинації є світоглядною позицією батьків, то вони можуть написати заяву на керівника навчального закладу з проханням забезпечити їм індивідуальну або дистанційну форму навчання.

Їм однозначно доведеться зробити вибір на альтернативну форму навчання, — заявила Гриневич.

Вона також додала, що якщо батьки пояснять відсутність щеплень тимчасовими протипоказами щодо вакцинації, то дитину можуть на короткостроковий період прийняти в навчальний колектив.

Супрун повідомила, що найбільші проблеми із вакцинацією є серед дітей до 10 років. У віковій категорії до 1 року вакциновано в Україні 90% дітей, а до 6 років — 80%. Вона також зазначила, що з 2020 року влада має намір жорстко контролювати внесення сімейними лікарями інформації про щеплення в електронні медичні картки.

У травні цього року Верховний суд України підтвердив, що вакцинація є обов’язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. У постанові Верховного суду зазначається, що держава має забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, загальне благо на безпеку та охорону здоров’я має перевагу.

У березні «Ракурс» повідомляв, що у 2018 році в Україні зафіксували найбільшу у світі кількість хворих на кір. У країні сталося 35 тис. 120 випадків інфікування, що перевищує кількість хворих у Філіппінах і Бразилії разом узятих.