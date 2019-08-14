Неприкосновенность, кнопкодавство, коррупция: «Слуга народа» готовит более 300 законопроектов для новой Рады. Фото: LIGA.net

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Верховная Рада девятого созыва получит для рассмотрения более 300 законопроектов только от фракции «Слуги народа».

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Руслан Стефанчук, член президентской партии, сегодня на брифинге рассказал, какие блоки законопроектов будут внесены в парламент в первую очередь.

По его словам, на рассмотрение нардепов прежде всего вынесут проект изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности и установления дополнительных оснований для лишения мандата, в частности, за кнопкодавство и прогулы.

Раде предложат и законодательные инициативы по противодействию вырубке украинских лесов и переводу учета древесины в электронную форму.

Приведение регламента работы парламента в соответствие с Конституцией также будет среди первоочередных задач, которые инициирует «Слуга народа».

Стефанчук добавил, что уже наработаны блоки экономических и антикоррупционных законов, а также касающихся перезапуска судебной и правоохранительной систем.

Вопрос переформатирования процесса управления Киевом также был отмечен Стефанчуком, как первоочередный. Закон о столице есть в перечне законодательных инициатив партии.

Мы хотим наконец-то провести кодификацию всех законов, которые напринимал парламент за эти годы, поскольку у нас многие законы дублируются, — подчеркнул соратник президента.

Стефанчук также отметил, что обсуждается вопрос привлечения к законотворчеству широкой общественности.

Напомним, по итогам парламентских выборов, президентская партия «Слуга народа» получила подавляющее большинство депутатских мандатов. Вместе с мажоритарщиками в Верховной Раде девятого созыва будет 254 представителя этой партии, что позволяет им создать коалицию без привлечения других политсил.

Как известно, первое пленарное заседание парламента состоится 29 августа.