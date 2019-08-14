Новая Рада: в партии Медведчука рассказали о своих кадровых аппетитах в парламенте, фото — Сила слова

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Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет претендовать в новой Раде на должность вице-спикера и контроль над комитетами по вопросам свободы слова и по вопросам регламента, а также будет настаивать на создании комитета по вопросам Донбасса.

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Об этом 14 августа перед вторым заседанием подготовительной группы по проведению первого заседания Рады заявил Александр Пузанов, которого избрали в парламент от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По его словам, оппозиция должна получить контрольные комитеты, а именно — комитет по свободе слова и комитет по вопросам регламента.

В некоторых демократических странах оппозиция получает бюджетный комитет, а также должность вице-спикера парламента, — цитирует Пузанова «Интерфакс-Украина.

Должности вице-спикера и глав двух комитетов является позициями, на которых «Оппоплатформа» будет настаивать в новой Раде. Кроме того, эта политическая сила требует создать комитет «по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей».

Пузанов отметил, что, скорее всего, в новом парламенте будет работать 22 комитета.

Напомним, что новая Рада впервые соберется 29 августа. Сейчас идет подготовка к заседанию — будущие нардепы определяются с количественным и персональным составом комитетов.

Всего в парламент Украины прошли пять партий: «Слуга народа» получила 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» займет 37 кресел в Раде, «Батькивщина» 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23, а партия «Голос» получила 17 мандатов.