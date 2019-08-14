Нова Рада: у партії Медведчука розповіли про свої кадрові апетити в парламенті, фото — Сила слова

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Партія Віктора Медведчука «Опозиційна платформа — За життя» претендуватиме у новій Раді на посаду віце-спікера і контроль над комітетами з питань свободи слова та з питань регламенту, а також наполягатиме на створенні комітету з питань Донбасу.

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Про це 14 серпня перед другим засіданням підготовчої групи з проведення першого засідання Ради заявив Олександр Пузанов, якого обрали до парламенту від «Опозиційної платформи— за життя».

За його словами, опозиція повинна отримати контрольні комітети, а саме — комітет зі свободи слова і комітет з питань регламенту.

У деяких демократичних країнах опозиція отримує бюджетний комітет, а також посаду віце-спікера парламенту, — цитує Пузанова «Інтерфакс-Україна.

Посади віце-спікера та голів двох комітетів є позиціями, на яких «Опоплатформа» буде наполягати в новій Раді. Крім того, ця політична сила вимагає створити комітет «з комплексного розв’язання проблем Донецької і Луганської областей».

Пузанов відзначив, що, найімовірніше, у новому парламенті працюватиме 22 комітети.

Нагадаємо, що нова Рада вперше збереться 29 серпня. Наразі триває підготовка до засідання — майбутні нардепи визначаються із кількісним та персональним складом комітетів.

Всього в парламент України пройшли п’ять партій: «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа — За життя» займе 37 крісел в Раді, «Батьківщина» має 24 мандати, «Європейська солідарність» — 23, а партія «Голос» отримає 17 мандатів.