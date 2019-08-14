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«Слуга народу» повідомила про плани змінити закон про столицю. Фото: КиевВласть

«Слуга народу» повідомила про плани змінити закон про столицю (ІНФОГРАФІКА)

14 сер 2019, 12:04
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«Слуга народу» візьметься за зміну закону про столицю. Віталій Безгін, новообраний депутат від президентської партії, опублікував проект змін для цього закону.

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Інфографіка опублікована на сторінці Безгіна в Facebook. Вона демонструє зони відповідальності різних підрозділів КМДА.

Київрада та виконком відповідатимуть за стратегічне планування, генплан, стаціонарну медицину, соціальну допомогу, спеціалізовану та технічну освіту, культуру, екологію і транспорт.

На КМДА покладено відповідальність за столичні функції, нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування та відповідністю локальних кроків державної та регіональної стратегій.

«Слуга народу» повідомила про плани змінити закон про столицю. Фото: Віталій Безгін / Facebook

Під постом Безгіна з інформацією про такі зміни зібралося багато коментарів киян із питаннями, доповненнями та зауваженнями. Зокрема, багато хто цікавиться розподілом міського бюджету, про який в інфографіці інформації немає.

Між тим нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ініціює звільнення Віталія Кличка з посади керівника КМДА. Його офіс звернувся до Кабінету міністрів із вимогою відсторонити Кличка, залишивши лише на посаді мера Києва.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан звинуватив Кличка у втраті контролю над Києвом та неефективній роботі.

Джерело: Ракурс


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