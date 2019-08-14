«Слуга народу» повідомила про плани змінити закон про столицю. Фото: КиевВласть

https://racurs.ua/ua/n125529-sluga-narodu-povidomyla-pro-plany-zminyty-zakon-pro-stolycu-infografika.html

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«Слуга народу» візьметься за зміну закону про столицю. Віталій Безгін, новообраний депутат від президентської партії, опублікував проект змін для цього закону.

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Інфографіка опублікована на сторінці Безгіна в Facebook. Вона демонструє зони відповідальності різних підрозділів КМДА.

Київрада та виконком відповідатимуть за стратегічне планування, генплан, стаціонарну медицину, соціальну допомогу, спеціалізовану та технічну освіту, культуру, екологію і транспорт.

На КМДА покладено відповідальність за столичні функції, нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування та відповідністю локальних кроків державної та регіональної стратегій.

Під постом Безгіна з інформацією про такі зміни зібралося багато коментарів киян із питаннями, доповненнями та зауваженнями. Зокрема, багато хто цікавиться розподілом міського бюджету, про який в інфографіці інформації немає.

Між тим нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ініціює звільнення Віталія Кличка з посади керівника КМДА. Його офіс звернувся до Кабінету міністрів із вимогою відсторонити Кличка, залишивши лише на посаді мера Києва.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан звинуватив Кличка у втраті контролю над Києвом та неефективній роботі.