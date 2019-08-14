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«Слуга народа» сообщила о планах изменить закон о столице. Фото: КиевВласть

«Слуга народа» сообщила о планах изменить закон о столице (ИНФОГРАФИКА)

14 авг 2019, 12:04
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«Слуга народа» возьмется за изменение закона о столице. Виталий Безгин, новоизбранный депутат от президентской партии, опубликовал проект изменений к этому закону.

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Инфографика опубликована на странице Безгина в Facebook. Она демонстрирует зоны ответственности разных подразделений КГГА.

Киевсовет и исполком будут ответственны за стратегическое планирование, генплан, стационарную медицину, социальную помощь, специализированное и техническое образование, культуру, экологию и транспорт.

На КГГА возлагается ответственность за столичные функции, надзор за законностью решений органов местного самоуправления и соответствием локальных шагов государственной и региональной стратегий.

«Слуга народа» сообщила об изменениях в законе о столице. Фото: Виталий Безгин / Facebook

Под постом Безгина с информацией о таких изменениях собралось много комментариев киевлян с вопросами, дополнениями и замечаниями. В частности, многие интересуются распределением городского бюджета, о котором в инфографике информации нет.

Между тем напомним, что президент Владимир Зеленский инициирует увольнение Виталия Кличко с должности руководителя КГГА. Его офис обратился в Кабинету министров с требованием отстранить Кличко, оставив лишь в должности мэра Киева.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил Кличко в потере контроля над Киевом.

Источник: Ракурс


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