Недоторканність, кнопкодавство, корупція: «Слуга народу» готує понад 300 законопроектів для нової Ради. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125537-nedotorkannist-knopkodavstvo-korupciya-sluga-narodu-gotuie-ponad-300-zakonoproektiv-dlya.html

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Верховна Рада дев’ятого скликання отримає для розгляду понад 300 законопроектів лише від фракції «Слуги народу».

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Руслан Стефанчук, член президентської партії, сьогодні на брифінгу розповів, які блоки законопроектів будуть внесені в парламент у першу чергу.

За його словами, на розгляд нардепів насамперед винесуть проект змін до Конституції у частині зняття депутатської недоторканності та встановлення додаткових підстав для позбавлення мандата, зокрема, за кнопкодавство і прогули.

Раді запропонують і законодавчі ініціативи з протидії вирубці українських лісів та переведення обліку деревини в електронну форму.

Приведення регламенту роботи парламенту у відповідність до Конституції також буде серед першочергових завдань, які ініціює «Слуга народу».

Стефанчук додав, що вже напрацьовано блоки економічних та антикорупційних законів, а також тих, що стосуються перезапуску судової та правоохоронної систем.

Питання переформатування процесу управління Києвом також було відзначено Стефанчуком як першочергове. Закон про столицю є в переліку законодавчих ініціатив партії.

Ми хочемо нарешті провести кодифікацію всіх законів, які наприймав парламент за ці роки, оскільки у нас багато законів дублюються, — наголосив соратник президента.

Стефанчук також зазначив, що обговорюється питання залучення до законотворчості широкого загалу.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів, президентська партія «Слуга народу» отримала переважну більшість депутатських мандатів. Разом із мажоритарниками у Верховній Раді дев’ятого скликання буде 254 представники цієї партії, що дозволяє їм створити коаліцію без залучення інших політсил.

Як відомо, перше пленарне засідання парламенту відбудеться 29 серпня.