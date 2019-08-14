Зарплати в Україні: Гройсман анонсував збільшення заробітків вчителів і тренерів, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n125536-groysman-anonsuvav-zbilshennya-zarplat-vchyteliv-i-treneriv-u-2020-roci.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував збільшення заробітків деяких категорій бюджетників — вчителів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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Виплати цим категоріям зростуть із 2020 року. Керівник уряду заявив про це сьогодні на засіданні Кабміну.

На 2020 рік ми закладаємо подальше збільшення доходу на 20−70% з акцентом саме на стимулюванні і мотивації для молодих педагогів, — повідомив Гройсман у своєму Твіттер.

Щодо освіти, то керівник Кабміну заявив і про щорічні відповідні бюджети для оснащення шкіл та введення нових стандартів. Гройсман також задекларував ліквідацію черг до дитячих садочків в 2020 році.

Під час засідання Кабінету міністрів сьогодні також ухвалили декілька рішень щодо підтримки спорту. Зокрема, з 1 січня 2020 року підвищаться зарплати тренерів дитячих спортивних шкіл (на 20−70%), збільшаться стипендії для видатних спортсменів. Уряд також створить Центр олімпійської підготовки водних видів спорту.

У червні «Ракурс» повідомляв, що в Україні зросте заробітна плата державних службовців. Кабінет міністрів збільшив посадовий оклад низки чиновників.