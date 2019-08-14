Зарплаты в Украине: Гройсман анонсировал увеличение заработков учителей и тренеров, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n125536-groysman-anonsiroval-uvelichenie-zarplat-uchiteley-i-trenerov-v-2020-godu.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал увеличение заработков некоторых категорий бюджетников — учителей и тренеров детско-юношеских спортивных школ.

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Выплаты этим категориям вырастут с 2020 года. Глава правительства заявил об этом сегодня на заседании Кабмина.

На 2020 год мы закладываем дальнейшее увеличение дохода на 20−70% с акцентом именно на стимулировании и мотивации для молодых педагогов, — сообщил Гройсман в своем Твиттер.

Руководитель Кабмина заявил и о необходимости выделять ежегодно соответствующие бюджеты для оснащения школ, в которых вводятся новые стандарты образования. Гройсман также задекларировал ликвидацию очередей в детские сады в 2020 году.

Во время заседания Кабинета министров сегодня также приняли несколько решений относительно поддержки спорта. В частности, с 1 января 2020 года повысятся зарплаты тренеров детских спортивных школ (на 20−70%), увеличатся стипендии для выдающихся спортсменов. Правительство также создаст Центр олимпийской подготовки водных видов спорта.

В июне «Ракурс» сообщал, что в Украине вырастет заработная плата государственных служащих. Кабинет министров увеличил должностной оклад ряда чиновников.