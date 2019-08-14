Джозеф Байден, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n125535-ya-by-sdelal-ukrainu-prioritetom-mejdunarodnoy-politiki-bayden.html

Ракурс

Джозеф Байден, 76-летний член Демократической партии США и один из главных претендентов на победу в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2020 году, готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае избрания его президентом.

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Об этом он заявил в рамках опроса кандидатов от Демократической партии, проведенного Советом по международным отношениям США (CFR), сообщает издание «Голос Америки».

Кроме того, Байден обещает предоставлять Украине безопастностную помощь, чтобы усилить способность нашего государства защищаться.

Я также расширил бы успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена, — отметил политик.

Также Байден считает, что США нужно более активно сотрудничать с европейскими партнерами в вопросе давления на Россию в связи с осуществляемой относительно Украины агрессией.

Наша стратегическая цель — поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок, — заявил Байден.

В экономической сфере Байден обещает работать над привлечением иностранных инвестиций в Украину и поддержанием энергетической независимости нашего государства.

В то же время политик подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах помощь со стороны США будет предоставляться Украине только при условии антикоррупционных реформ, в частности — «назначения действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп 18 июня объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2020 года.