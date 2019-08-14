Вскоре в Украине начинается новый учебный год, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n125530-budut-li-detey-bez-privivok-puskat-v-shkoly-i-sady-rasskazali-v-mon-i-minzdrave-translyaciya.html

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После сегодняшнего заседания Кабинета министров в здании расположенного на улице Грушевского в Киеве Дома правительства началась пресс-конференция представителей Министерства образования и Министерства здравоохранения по поводу того, будут ли принимать детей без прививок в школы и детсады.

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На вопросы журналистов отвечают министр образования и науки Лилия Гриневич и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Стоит добавить, что в начале августа Супрун в своем Фейсбуке напоминала родителям об обязательных прививках, необходимых для детей, которые в сентябре пойдут в школу. По ее словам, всего в этот перечень входят прививки от десяти болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Супрун подчеркнула, что вакцины, необходимые для проведения прививок по Календарю профилактических прививок, можно бесплатно получить у семейного врача, педиатра или терапевта.

Напомним, недавно Супрун объявила о начале в Украине масштабной кампании по прививке украинцев от дифтерии и столбняка проверенными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.