Адвокат Зайцевой просит заменить наказание на условный срок, фото — ЦензорНЕТ

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Адвокат Елены Зайцевой просит заменить наказание на условный срок. В Апелляционном суде Харьковской области 14 августа началось рассмотрение апелляций участников резонансного ДТП — Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

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Адвокат Юлия Плетнева заявила о требовании заменить апелляционную жалобу, в частности, об отмене приговора и назначении нового рассмотрения. Как сообщает «Интерфакс-Украина», она попросила назначить Зайцевой пять лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда.

Кроме того, адвокат считает необходимым изменить принцип возмещения вреда потерпевшим — сделать его не солидарным, а паевым. Зайцева должна возместить 30% ущерба, а Дронов — 70%.

Плетнева также сослалась на состояние здоровья Зайцевой, которая не может нормально лечиться в СИЗО. Она также заявила, что суд не учел раскаяние ее клиентки.

Защитник просила назначить более мягкое наказание, поскольку нашла противоречия в приговоре. Плетнева назвала аварию «уроком для всех водителей» и заявила, что «нет пешеходов, которые не нарушают правил, как нет и автомобилистов, которые также не нарушают ПДД».

Адвокат оперировала теми пунктами Правил дорожного движения, которые нарушил водитель внедорожника Геннадий Дронов. Относительно Зайцевой она заявила, что ее клиентка превысила скорость (якобы она составляла 80 км/ч, хотя эксперты установили, что она составляла примерно 106 км/ч).

Кроме того, Плетнева указала на ошибки следствия, в частности, на то, что точно не установлено, на какой сигнал светофора начал движение Дронов и почему он не сумел избежать столкновения с авто Зайцевой.

Напомним, что 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил к максимальным срокам лишения свободы (10 лет). Их обвиняли в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которой в октябре 2017 года погибли шесть человек.

На перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова 20-летняя водитель «Лексуса», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, протаранила Volkswagen Touareg под управлением Дронова. Lexus вылетел на тротуар и травмировал 11 пешеходов.

Адвокаты Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова.