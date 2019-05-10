Зайцева в апелляции просит суд об условном сроке

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Елена Зайцева, виновница ДТП на улице Сумской в Харькове осенью 2017 года, в котором погибли шесть человек, просит суд об условном сроке вместо 10 лет тюрьмы.

Зайцева кардинально изменила свою позицию: во время судебных слушаний она признавала свою вину за аварию, соглашалась с обвинительным актом и готова была понести справедливое наказание, теперь же перекладывает ответственность на другого участника ДТП Геннадия Дронова и настаивает на наказании в виде пяти лет условного осуждения для себя. Об этом сегодня сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева в комментарии изданию Kharkiv Today.

Адвокат ознакомились с апелляцией Зайцевой, поданной ее защитой в конце марта.

Позиция защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в ее раскаяние, но к такому откровенному цинизму тоже никто не был готов, — подчеркнула Матвеева.

Предусмотренных законом оснований для изменения приговора, вынесенного судом первой инстанции, нет, а позиция Зайцевой в апелляционной жалобе основывается на попытке снять с себя вину вопреки материалам дела, добавила адвокат.

Как известно, трагическая авария на улице Сумской в Харькове унесла жизни шести человек, еще пять получили различные травмы.

В феврале текущего года водителей-участников ДТП Зайцеву и Дронова суд приговорил к 10 годам заключения. Они подали апелляции с целью пересмотра приговора.