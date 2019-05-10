Зайцева в апеляції просить суд про умовний термін

https://racurs.ua/ua/n121784-zayceva-v-apelyaciyi-prosyt-sud-pro-umovnyy-termin.html

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Олена Зайцева, винуватиця ДТП на вулиці Сумській у Харкові восени 2017 року, в якій загинули шестеро осіб, просить суд про умовний термін замість 10 років в’язниці.

Зайцева кардинально змінила свою позицію: під час судових слухань вона визнавала свою провину за аварію, погоджувалася з обвинувальним актом і готова була понести справедливе покарання, тепер же перекладає відповідальність на іншого учасника ДТП Геннадія Дронова та наполягає на покаранні у виді п’яти років умовного засудження для себе. Про це сьогодні повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва в коментарі виданню Kharkiv Today.

Адвокат ознайомилися з апеляцією Зайцевої, поданою її захистом наприкінці березня.

Позиція захисту Зайцевої обурила всіх, потерпілі ніколи не вірили у її каяття, але до такого відвертого цинізму теж ніхто не був готовий, — наголосила Матвєєва.

Передбачених законом підстав для зміни вироку, винесеного судом першої інстанції, немає, а позиція Зайцевої в апеляційній скарзі ґрунтується на спробі зняти з себе провину всупереч матеріалам справи, додала адвокат.

Як відомо, трагічна аварія на вулиці Сумській у Харкові забрала життя шістьох осіб, ще п’ятеро дістали травми.

У лютому поточного року водіїв-учасників ДТП Зайцеву та Дронова суд ув’язнив на 10 років. Вони подали апеляції з метою перегляду вироку.