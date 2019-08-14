«Немає водіїв, які не порушують»: Адвокат Зайцевої просить замінити покарання на умовний термін, фото — ЦензорНЕТ

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Адвокат Олени Зайцевої просить замінити покарання на умовний термін. В Апеляційному суді Харківської області 14 серпня почався розгляд апеляцій учасників резонансної ДТП — Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

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Адвокат Юлія Плетньова заявила про вимогу замінити апеляційну скаргу, зокрема, щодо скасування вироку і призначення нового розгляду. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», вона попросила призначити Зайцевій п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Крім того, адвокат вважає за необхідне змінити принцип відшкодування шкоди потерпілим — зробити його не солідарним, а пайовим. Зайцева повинна відшкодувати 30% збитку, а Дронов — 70%.

Плетньова також послалася на стан здоров’я Зайцевої, яка не може достатньо лікуватися в СІЗО. Вона також заявила, що суд не врахував каяття її клієнтки.

Захисник просила призначити більш м’яке покарання, оскільки знайшла протиріччя у вироку. Плетньова назвала аварію «уроком для всіх водіїв» і заявила, що «немає пішоходів, які не порушують правил, як немає й автомобілістів, які також не порушують ПДР».

Адвокат оперувала тими пунктами Правил дорожнього руху, які порушив водій позашляховика Геннадій Дронов. Стосовно Зайцевої вона заявила, що її клієнтка перевищила швидкість (нібито вона становила 80 км/год, хоча експерти встановили, що вона становила приблизно 106 км/год).

Крім того, Плетньова вказала на помилки слідства, зокрема, на те, що достеменно не встановлено, на який сигнал світлофора почав рух Дронов і чому він не зумів уникнути зіткнення з авто Зайцевої.

Нагадаємо, що 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до максимальних строків позбавлення волі, передбаченого статтею (10 років) і позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки. Їх обвинувачували в скоєнні ДТП в центрі Харкова, у результаті якої в жовтні 2017 року загинули шестеро осіб.

На перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова 20-річна водій «Лексуса», рухаючись на заборонний сигнал світлофора, протаранив Volkswagen Touareg під управлінням Дронова. Lexus вилетів на тротуар і травмував 11 пішоходів.

Адвокати Зайцевої та Дронова подали апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова.