Українська православна автокефальна церква офіційно припинила існування

УАПЦ входить до складу ПЦУ, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125533-ukrayinska-pravoslavna-avtokefalna-cerkva-oficiyno-prypynyla-isnuvannya.html

Ракурс

В офіційному виданні «Голос України» сьогодні опубліковане повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

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В тексті повідомлення вказано, що УАПЦ ліквідовується у зв’язку із реорганізацією — «приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)». Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що у зв’язку з ухваленням рішення про ліквідацію УАПЦ, усі довіреності, видані на представництво інтересів «Патріархії УАПЦ» до 29 липня включно, відкликані. Повноваження щодо управління справами юридичної особи передані ліквідаційній комісії, до якої входять її голова Василь Шлапак, а також Павло Семанчук і Віталій Даньчак.

У Києві 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор, на котрому було ухвалене рішення про створення Православної церкви України (ПЦУ), до складу якої увійшли УАПЦ, Українська православна церква Київського патріархату та кілька ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, на початку цього року очільник Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) заявив, що не виключає можливості об'єднання між УГКЦ та ПЦУ.