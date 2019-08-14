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Брифінг Разумкова: соратник президента інформує про підсумки підготовчого засідання в Раді. Фото: Антикор

Брифінг Разумкова: соратник президента інформує про підсумки підготовчого засідання в Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 сер 2019, 12:25
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Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук, члени партії «Слуга народу», дають брифінг, на якому інформують громадськість про підсумки засідання підготовчої групи нардепів у Верховній Раді.

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Раніше сьогодні в Раді відбулося друге засідання підготовчої групи нових нардепів парламенту, на якому розглядалися питання щодо роботи депутатських підгруп і комітетів.

На засіданні стався мовний конфлікт: представник «Європейської солідарності» Ірина Геращенко змусила члена «Опозиційною платформи — За життя» Вадима Рабіновича виступати державною мовою, як це передбачено регламентом парламенту. Разумков підтримав позицію Геращенко.

Але згодом Рабінович заявив, що «більшість його виборців розмовляє російською», тому він теж буде послуговуватися цією мовою. У відповідь Разумков попередив нардепа, що проситиме апарат Ради вимикати мікрофон, якщо народні обранці порушуватимуть закон і виступати на засіданнях російською.

Джерело: Ракурс


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