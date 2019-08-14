Верховна Рада: стартувало друге підготовче засідання нових депутатів. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n125522-verhovna-rada-startuvalo-druge-pidgotovche-zasidannya-novyh-deputativ-translyaciya.html

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Верховна Рада дев’ятого скликання має почати свою роботу 29 серпня. Сьогодні ж відбувається друге засідання підготовчої депутатської групи нового складу парламенту.

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Підготовча група зібралася в конференц-залі Ради об 11.00, інформує прес-центр ВР.

До складу групи входять 17 членів «Слуги народу», троє членів «Опозиційною платформи — За життя», по двоє членів «Батьківщини» та «Європейської солідарності», а також один представник «Голосу».

Після завершення зборів мають відбутися брифінги їх учасників.

Під час першого засідання підготовчої групи нардепів нової Ради, яке відбулося 9 серпня, було призначено дату старту роботи парламенту дев’ятого скликання, а також створено дві підгрупи з підготовки урочистого та першого пленарного засідань ВР. Окрім того, було попередньо обговорено чисельність нардепів у майбутніх парламентських комітетах.