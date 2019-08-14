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Второе подготовительное заседание новых депутатов Рады. Фото: Википедия

Верховная Рада: стартовало второе подготовительное заседание новых депутатов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 авг 2019, 11:00
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Верховная Рада девятого созыва должна начать свою работу 29 августа. Сегодня же проходит второе заседание подготовительной депутатской группы нового состава парламента.

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Подготовительная группа собралась в конференц-зале Рады в 11.00, информирует пресс-центр ВР.

В состав группы входят 17 членов «Слуги народа», три члена «Оппозиционной платформы — За жизнь», по два члена «Батькивщины» и «Европейской солидарности», а также один представитель «Голоса».

После завершения собрания должны состояться брифинги его участников.

Во время первого заседания подготовительной группы нардепов новой Рады, которое состоялось 9 августа, была назначена дата старта работы парламента девятого созыва, а также созданы две подгруппы по подготовке торжественного и первого пленарного заседаний ВР. Кроме того, была предварительна оговорена численность нардепов в будущих парламентских комитетах.

Источник: Ракурс


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