Брифинг Разумкова: соратник президента информирует об итогах подготовительного заседания в Раде. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n125532-brifing-razumkova-soratnik-prezidenta-informiruet-ob-itogah-podgotovitelnogo-zasedaniya-v-rade.html

Ракурс

Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, члены партии «Слуга народа», дают брифинг, на котором информируют общественность об итогах заседания подготовительной группы нардепов в Верховной Раде.

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Ранее сегодня в Раде состоялось второе заседание подготовительной группы новых нардепов парламента, на котором рассматривались вопросы касательно работы депутатских подгрупп и комитетов.

На заседании произошел языковой конфликт: представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заставила члена «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича выступать на государственном языке, как это предусмотрено регламентом парламента. Разумков поддержал позицию Геращенко.

Но вскоре Рабинович заявил, что «большинство его избирателей говорит по-русски», поэтому он тоже будет использовать этот язык. В ответ Разумков предупредил нардепа, что будет просить аппарат Рады выключать микрофон, если народные избранники будут нарушать закон и выступать на заседаниях на русском.