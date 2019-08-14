Украинская православная автокефальная церковь официально прекратила существование

УАПЦ входит в состав ПЦУ, фото: ТСН

https://racurs.ua/n125533-ukrainskaya-pravoslavnaya-avtokefalnaya-cerkov-oficialno-prekratila-suschestvovanie.html

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В официальном издании «Голос Украины» сегодня опубликовано сообщение о прекращении существования Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

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В тексте сообщения указывается, что УАПЦ ликвидируется в связи с реорганизацией — «присоединением к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в связи с принятием решения о ликвидации УАПЦ, все доверенности, выданные на представительство интересов «Патриархии УАПЦ» до 29 июля включительно, отозваны. Полномочия по управлению делами юридического лица переданы ликвидационной комиссии, в которую входят его председатель Василий Шлапак, а также Павел Семанчук и Виталий Даньчак.

В Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, на котором было принято решение о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), в состав которой вошли УАПЦ, Украинская православная церковь Киевского патриархата и несколько иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, в начале этого года глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) заявил, что не исключает возможности объединения между УГКЦ и ПЦУ.