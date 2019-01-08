Украинская греко-католическая церковь не исключает объединения с Православной церковью Украины

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Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) заявил, что он не исключает возможности объединения между УГКЦ и Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в рождественском интервью «5 каналу», сообщил пресс-центр УГКЦ.

«Это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство восстановить», — заявил Святослав.

Также он отметил, что единственный путь восстановления единства между христианами — это единство в вере, а ее выражение происходит в литургической жизни. Поэтому, когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Именно это произошло, по мнению Святослава между Москвой и Константинополем после предоставления автокефалии ПЦУ.

Также патриарх Святослав рассказал, что он договорился с предстоятелем Епифанием о сотрудничестве, чтобы вместе исследовать общее наследие киевского христианства. Он отметил, что обеим церквям следует совместно заниматься развитием богословской традиции.

Он отметил, что объединение — это одно, а единение — это другое, но самое важное, во многих делах УГКЦ и ПЦУ уже могут прийти к единению.