Невдовзі в Україні розпочинається новий навчальний рік, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n125530-chy-budut-ditey-bez-scheplen-puskaty-do-shkil-i-sadochkiv-rozpovily-v-mon-i-moz-translyaciya.html

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Після сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів у будівлі розташованого на вулиці Грушевського в Києві Будинку уряду розпочалася прес-конференція представників Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я стосовно того, чи будуть дітей без щеплень приймати до шкіл і садочків.

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На запитання журналістів відповідають міністр освіти і науки Лілія Гриневич та виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Варто додати, що на початку серпня Супрун у своєму Фейсбуці нагадувала батькам про обов’язкові щеплення, необхідні для дітей, котрі у вересні підуть до школи. За її словами, загалом до цього переліку входять щеплення від десяти хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції.

Супрун наголосила, що вакцини, необхідні для проведення щеплення за Календарем профілактичних щеплень, можна безкоштовно отримати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Нагадаємо, нещодавно Супрун оголосила про початок в Україні масштабної кампанії зі щеплення українців від дифтерії та правця перевіреними Всесвітньою організацією з охорони здоров’я вакцинами.