Медицина України у 2020 році. Фото: Juliya Panchenko

https://racurs.ua/ua/2408-medychnyy-ray-abo-suvora-realnist-yakou-bude-medycyna-ukrayiny-u-2020-roci.html

Ракурс

Ви помітили поліпшення в медицині України? За півроку точно побачите — медичної реформи стане набагато більше. Новації поширяться на поліклініки, лікарні, інститути Національної академії наук, пологові будинки; довгі руки реформаторів обіцяють дотягнутися (невже цей час настав?!) до лікарні «Феофанія».

Loading...

Медицина України у 2020 році: що обіцяє МОЗ?

Починаючи з 2020 року медицина України має змінитися: «гроші підуть за пацієнтом» для всіх медичних послуг. 1 січня наступного року набуває чинності закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Програма медичних гарантій охоплює шість напрямів: первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога (вузькі фахівці), спеціалізована стаціонарна допомога, екстрена та паліативна допомога, а також реабілітація.

У МОЗ обіцяють, що екстрена допомога буде повністю безоплатною для пацієнта. А от якщо ви потребуєте планового лікування і не хочете платити за це гроші, слід взяти направлення у сімейного лікаря, терапевта, для дитини — у педіатра. (Можливо, і вузького фахівця. Наразі це питання вирішують. Це спростило б життя багатьох пацієнтів, які потребують регулярних оглядів.)

«Пацієнт зможе обрати лікарню і спеціаліста, у якого хоче отримати послуги. Для цього потрібно подивитися, чи є у закладу договір з Національною службою здоров’я і який перелік послуг покривається НСЗУ», — пояснює заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, обіцяючи можливість попереднього запису, як це працює на первинці.

І це ще не все. Всі ліки, потрібні вам у лікарні (на думку лікаря, а не вашу, а також з Національного переліку лікарських засобів) теж входять у послугу, оплачувану НСЗУ, тому повинні надаватися безкоштовно.

Якщо бажаєте швидше потрапити, наприклад, до лора, без направлення — доведеться платити за візит за тарифом, встановленим у поліклініці.

У цій безкоштовній бочці меду є платна ложка — медичні послуги, за які доведеться платити. Поки повного переліку послуг немає. Але відомо, що платним стане все — в разі, якщо пацієнт прийде без направлення. Розщедритися також доведеться на планову стоматологію (крім дитячої та екстреної), поліпшені умови перебування у стаціонарі (палата, харчування), бальнеологію. За щеплення, які не входять до Національного календаря вакцинації, теж доведеться платити зі своєї кишені. Платними будуть і медичні довідки.

Для того щоб нова система медицини України запрацювала (це не відбудеться так швидко, як на первинці: в МОЗ кажуть про два-три роки), зробити потрібно чимало. Новий уряд має затвердити низку документів, підготовлених Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я. Новий парламент має ухвалити держбюджет, в якому передбачено достатнє (!) фінансування. Зі свого боку медичні заклади повинні реорганізуватися в комунальні некомерційні підприємства та укласти договір з Національною службою здоров'я, а також комп'ютеризувати свої кабінети.

До кінця року обіцяють затвердити тариф для кожної послуги, що надається в медичних закладах. Вартість послуги потрібна для того, щоб НСЗУ могла розрахуватися з «підписантами». Деякі тарифи вже прораховані. Наприклад, за лікування інсульту медзаклад отримає близько 20 тис. грн. Однак ця сума надійде на рахунок тільки в тому разі, якщо лікування відповідатиме затвердженим НСЗУ досить високим вимогам. В такому медзакладі точно є КТ або МРТ, а також можливість проведення тромболізису, а ще — лабораторія для екстрених аналізів крові тощо, яка працює 24/7.

Медицина України у 2020 році: підводні камені медреформи

Помріяли? Тепер спустімося з медичного раю на землю. Як показав досвід реформування первинки, медицина України, як в анекдоті — сидить на декількох дієтах, бо однією не наїдається. Саме тому Кабмін, щоб заткнути дірку, перерозподілив 1 млрд грн, виділених на програму «Безкоштовна діагностика» (яка так і не запрацювала 1 липня ц. р.), на первинку.

Наступні етапи реформи медицини України впроваджувати з кавалерійського наскоку побоялися, вирішили почати з пілотних регіонів. Нещодавно голова Херсонської облради Владислав Мангер від імені органів місцевого самоврядування звернувся до ВР і КМУ з клопотанням відкласти реорганізацію медичних закладів області другого і третього рівня до кінця 2020 року. На думку Мангера, досвід пілотного проекту в Полтавській області поки не можна назвати позитивним. Нібито тарифи від НСЗУ набагато відрізняються від реальних витрат на лікування і харчування.

Ті, хто уважно стежить за новаціями в медицині України, в курсі, що серед пріоритетів реформи первинки були зарплати лікарів (педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів). Попри те, що грошима від НСЗУ розпоряджається головний лікар, в медзакладах, де він за сумісництвом не обіймає посаду феодала, лікарі виграли від реформи й отримують більше. Однак тепер між зарплатами лікарів первинної ланки і вузьких фахівців — прірва.

Уявіть, ви працюєте так само старанно, як ваш колега, а отримуєте значно менше. Мало того що прикро, але ж і сім'ю прогодувати треба. На жаль, в обіцянках МОЗу щодо медицини України у 2020 році про підвищення зарплат медиків нічого не йдеться. Напевно, тому, що їхній дохід може не збільшитися, а навіть зовсім навпаки — зменшитися. Чималій кількості вчорашніх лорів або гастроентерологів доведеться або стати завтрашнім сімейним лікарем, або піти з професії, або виїхати з країни.

Щоб вижити, лікарям доведеться бути креативними. «Лікарні збільшать практику оформлення історій хвороби мертвих душ і будуть завищувати складність випадків, щоб отримати трошки більше грошей від НСЗУ, — вважає Катерина Амосова, доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини. — Але все набуте за допомогою подібних хитрощів і близько не перекриє вартість лікування багатьох українських пацієнтів з букетом запущених хронічних захворювань. Нагадаю свіжий досвід «експерименту» з оплатою за кожного прооперованого пацієнта в декількох інститутах НАМН. Грошей «по тарифах» вистачило на один квартал».

Отже, якщо говорити про медицину України у 2020 році, що чекає на нас із вами — пацієнтів? Швидше за все, пацієнта з лікарні будуть намагатися випхати скоріше (звідси виникає можливість вирішити питання за додаткову плату). Зменшиться кількість лікарів і лікарень з усіма наслідками, що випливають, — медична допомога стане менш доступною і з'являться черги. Залишаться більш досвідчені лікарі — це плюс. Все ж на плюси варто сподіватися. Головне — пережити «турбулентність», обіцяну Уляною Супрун.