Медицина в Украине в 2020 году. Фото: Juliya Panchenko

https://racurs.ua/2408-medicinskiy-ray-ili-surovaya-realnost-kakoy-budet-medicina-v-ukraine-v-2020-godu.html

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Вы заметили улучшения в медицине в Украине? Через полгода точно увидите — медицинской реформы станет намного больше. Новации распространятся на поликлиники, больницы, институты Национальной академии наук, родильные дома; длинные руки реформаторов обещают дотянуться (неужели этот час настал?!) до больницы «Феофания».

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Медицина в Украине в 2020 году: что обещает Минздрав?

Начиная с 2020 года медицина в Украине должна измениться: «деньги пойдут за пациентом» для всех медицинских услуг. 1 января следующего года вступает в силу закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». Программа медицинских гарантий охватывает шесть направлений: первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь (узкие специалисты), специализированная стационарная помощь, экстренная и паллиативная помощь, а также реабилитация.

В Минздраве обещают, что экстренная помощь будет полностью бесплатной для пациента. А вот если вы нуждаетесь в плановом лечении и не хотите платить за это деньги, следует взять направление у семейного врача, терапевта, для ребенка — у педиатра. (Может быть, и узкого специалиста. Пока этот вопрос решают. Это упростило бы жизнь многих пациентов, нуждающихся в регулярных осмотрах.)

«Пациент сможет выбрать больницу и специалиста, у которого хочет получить услуги. Для этого нужно посмотреть, есть ли у учреждения договор с Национальной службой здоровья и какой перечень услуг покрывается НСЗУ», — объясняет замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, обещая возможность предварительной записи, как это работает на первичке.

И это еще не все. Все лекарства, необходимые вам в больнице (по мнению врача, а не вашему, а также из Национального перечня лекарственных средств) тоже входят в услугу, оплачиваемую НСЗУ, поэтому должны предоставляться бесплатно.

Если желаете побыстрее попасть, например, к лору, без направления — придется платить за визит по тарифу, установленному в поликлинике.

В этой бесплатной бочке меда есть платная ложка — медицинские услуги, за которые придется платить. Пока полного перечня услуг нет. Но известно, что платным станет все — в случае, если пациент придет без направления. Раскошелиться также придется на плановую стоматологию (кроме детской и экстренной), улучшенные условия пребывания в стационаре (палата, питание), бальнеологию. За прививки, которые не входят в Национальный календарь вакцинации, тоже придется платить из своего кармана. Платными будут и медицинские справки.

Для того чтобы новая система медицины в Украине заработала (это не произойдет так быстро, как на первичке: в Минздраве говорят о двух-трех годах), сделать нужно немало. Новое правительство должно утвердить ряд документов, подготовленных Минздравом и Национальной службой здоровья. Новый парламент должен принять госбюджет, в котором предусмотрено достаточное (!) финансирование. Со своей стороны медицинские учреждения должны реорганизоваться в коммунальные некоммерческие предприятия и заключить договор с Национальной службой здоровья, а также компьютеризировать свои кабинеты.

До конца года обещают утвердить тариф для каждой услуги, предоставляемой в медицинских учреждениях. Стоимость услуги нужна для того, чтобы НСЗУ могла рассчитаться с «подписантами». Кое-какие тарифы уже просчитаны. Например, за лечение инсульта медучреждение получит около 20 тыс. грн. Однако эта сумма поступит на счет только в том случае, если лечение будет отвечать утвержденным НСЗУ довольно высоким требованиям. В таком медучреждении точно есть КТ или МРТ, а также возможность проведения тромболизиса, а еще — лаборатория для экстренных анализов крови и т. п., работающая 24/7.

Медицина в Украине в 2020 году: подводные камни медреформы

Помечтали? Давайте спустимся с медицинского рая на землю. Как показал опыт реформирования первички, медицина в Украине, как в анекдоте — сидит на нескольких диетах, ибо одной не наедается. Именно поэтому Кабмин, чтобы заткнуть брешь, перераспределил 1 млрд грн, выделенных на программу «Бесплатная диагностика» (которая так и не заработала 1 июля с. г.), на первичку.

Следующие этапы реформы медицины в Украине внедрять с кавалерийского наскока побоялись, решили начать с пилотных регионов. Недавно председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер от имени органов местного самоуправления обратился в ВР и КМУ с ходатайством отложить реорганизацию медицинских учреждений области второго и третьего уровня до конца 2020 года. По мнению Мангера, опыт пилотного проекта в Полтавской области пока нельзя назвать положительным. Якобы тарифы от НСЗУ намного отличаются от реальных затрат на лечение и питание.

Те, кто внимательно следит за новациями медицины в Украине, в курсе, что среди приоритетов реформы первички были зарплаты врачей (педиатров, терапевтов, семейных врачей). Несмотря на то, что деньгами от НСЗУ распоряжается главный врач, в медучреждениях, где он по совместительству не занимает должность феодала, врачи выиграли от реформы и получают больше. Однако теперь между зарплатами врачей первичного звена и узких специалистов — пропасть.

Представьте, вы работаете так же усердно, как ваш коллега, а получаете значительно меньше. Мало того что обидно, так ведь и семью прокормить нужно. К сожалению, в обещаниях Минздрава касательно медицины в Украине в 2020 году о повышении зарплат медиков ничего не говорится. Наверное, потому, что их доход может не увеличиться, а даже совсем наоборот — уменьшиться. Немалому количеству вчерашних лоров или гастроэнтерологов придется либо стать завтрашним семейным врачом, либо уйти из профессии, либо уехать из страны.

Чтобы выжить, врачам придется креативничать. «Больницы увеличат практику оформления историй болезни мертвых душ и будут завышать сложность случаев, чтобы получить немного больше денег от НСЗУ, — считает Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины. — Но все полученное с помощью подобных ухищрений и близко не перекроет стоимость лечения многих украинских пациентов с букетом запущенных хронических заболеваний. Напомню свежий опыт «эксперимента» с оплатой за каждого прооперированного пациента в нескольких институтах АМН. Денег «по тарифам» хватило на один квартал».

Итак, если говорить о медицине в Украине в 2020 году, что ждет нас с вами — пациентов? Вероятнее всего, пациента из больницы будут стараться выпихнуть поскорее (отсюда возникает возможность порешать за дополнительную плату). Уменьшится количество врачей и больниц со всеми вытекающими — медицинская помощь станет менее доступной и появятся очереди. Останутся более опытные врачи — это плюс. Все же на плюсы стоит надеяться. Главное — пережить «турбулентность», обещанную Ульяной Супрун.