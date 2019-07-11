Программа Бесплатная диагностика

https://racurs.ua/2396-falstart-pochemu-ne-zarabotala-programma-besplatnaya-diagnostika.html

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Пять видов рентгена, маммография, УЗИ, операции одного дня, лабораторные исследования — это малая толика из 54 диагностических и лечебных услуг, которые должны были стать бесплатными для украинцев с 1 июля этого года (при условии направления от врача первичного звена — семейного врача, терапевта, педиатра, с которым вы подписали декларацию). Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, вату и перчатки — все учтено, широко анонсировали программу «Бесплатная диагностика» в Минздраве в декабре прошлого года.

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Планировалось, что за бесплатной диагностикой можно будет обращаться не только в коммунальные, но и в частные диагностические центры, подписавшие договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Частных клиник, примкнувших к медреформе, пока не так много. Большинство выжидали, просчитывая возможность подключиться именно на этапе внедрения программы бесплатной диагностики.

Программа «Бесплатная диагностика» — пилотный проект, рассчитанный, согласно изначальным планам, на полгода (с 1 июля по 31 декабря 2019 года). В госбюджете-2019 на него выделили 2 млрд грн. Введение такого пилота-теста важно для обработки алгоритмов, сбора информации для более точных и эффективных расчетов. Например, для разработки программы медицинских гарантий на 2020 год. Почему же столь важная программа, запланированная как продолжение медицинской реформы уже на вторичном звене, не заработала?

Программа «Бесплатная диагностика» — дешево и сердито не получается

«Есть много технических аспектов. Мы запустили декларации с врачом, потом электронный рецепт, а здесь надо запустить электронное направление. Оценка готовности учреждений разного уровня, особенно вторичного, в плане работы с электронными инструментами показала нам: технологически успеть сделать это до 1 июля практически невозможно», — так объяснил причины, по которым не удалось запустить программу «Бесплатная диагностика» вовремя, глава НСЗУ Олег Петренко.

Направление на бесплатную диагностику — электронное, фиксируется на каждом этапе. Это довольно сложный организационно-финансовый процесс. Запуск программы требует комплексной информатизации медицинской отрасли, все медучреждения должны находиться в одной информационной системе. Если упустить, технически не продумать какой-то этап, система работать не будет.

В свое время Великобритании для внедрения подобной модели понадобилось более трех лет и внушительная сумма фунтов стерлингов. Украина решила создавать программу «Бесплатная диагностика» по-своему — дешево и быстро. Получилось — сердито. Государство умыло руки: есть требования, и им нужно соответствовать. Точка. Фактически власть переложила ответственность за здоровье своих граждан на местные общины.

А ведь обеспечение местных бюджетов по всей стране очень разнится. Оно пестрое, как лоскутное одеяло. В поликлиниках банально не хватает компьютеров. Если раньше действовали государственные программы, по которым проводились закупки рентгенаппаратов, ангиографов, маммографов и другого оборудования, то теперь их нет. Где-то местные власти найдут деньги, а если нет? Эти украинцы останутся без медицинской помощи?

Еще одна проблема: для запуска программы «Бесплатная диагностика» нужна четкая статистика, собрать которую оказалось непростым делом. Зачастую врачам не хватает времени в сутках для сбора данных о количестве тех или иных исследований, назначенных в месяц.

Программа «Бесплатная диагностика» — насколько обоснованы тарифы?

«Чтобы система не рухнула и реально работала, тарифы должны быть реалистичными, — объясняет Константин Надутый, уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества. — Первый звоночек прозвучал из уст частного сектора, который довольно радушно принял первый этап реформы. Конечно, 370 грн на одного человека мало, но некоторые частные учреждения приняли в этом участие. И когда государство предложило тарифы на вторичную помощь (консультативно-диагностические услуги — это вторичный уровень), то у частного сектора возникли вопросы. Допустим, средняя коммерческая цена УЗИ составляет 500 грн, а государство платит только 250. Кто будет работать себе в убыток?»

На внедрение программы «Бесплатная диагностика» возлагались большие надежды. Обследования, не заглядывающие в наш карман, пусть небольшой, но хоть какой-то перечень бесплатных операций позволили бы вздохнуть многим из нас с облегчением. Не секрет, что немало украинцев упорно не слышат звоночков заболеваний, пока они не превратятся в колокол. Причина банальна — нет денег.

Деактивация деклараций с врачом и программа «Бесплатная диагностика»

Запуск следующего этапа медицинской реформы позволил бы в эту реформу поверить. К сожалению, фальстарт программы «Бесплатная диагностика» практически совпал с другим событием — деактивацией НСЗУ уже подписанных деклараций с врачом. В мае этого года приказали долго жить 10 244 декларации, которые подписали жители Ирпеня с коммунальным предприятием «Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи» Ирпенского городского совета.

Согласно сообщениям НСЗУ, по результатам проверки были установлены нарушения — одни декларации не были распечатаны из электронной системы, большая часть напечатанных деклараций не содержали подписи пациента, часть деклараций были заполнены не по установленной форме, некоторые заполнены не в электронной системе здравоохранения, а от руки. Фактически НСЗУ приостановила финансирование 10 244 деклараций из 16 703 подписанных.

В данной ситуации разбирался уполномоченный по правам человека. В результате выборочной проверки около 4000 деактивированных деклараций оказалось, что это вовсе не желание врачей получить деньги от НСЗУ любыми путями, не мертвые души, а реальные люди, заключившие договоры с семейными врачами. И, конечно же, рассчитывающие на медицинскую помощь. В результате более 10 тыс. человек остались за бортом. Насколько законными были действия НСЗУ — придется, похоже, ответить суду.

«Ирпенское дело может быть началом веерного отключения деклараций по всей Украине, — считает Ольга Богомолец, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. — Там надо смотреть гораздо глубже. Есть много людей, которым безосновательно отменены декларации. Ожидаю, что это связано не с фальсификацией на уровне семейных врачей, а с попыткой делать веерное отключение. Денег не хватает даже на оплату труда. Эти деньги экономятся и потом направляются в другое место. Идет игра».

Когда точно заработает программа «Бесплатная диагностика», пока в НСЗУ ответить затрудняются.