Декларация с врачом

https://racurs.ua/2350-deklaraciya-s-vrachom-pacient-imeet-pravo-ili-propusk-v-besplatnuu-medicinu.html

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О результатах медицинской реформы говорить еще рано, ведь трансформация украинской медицины продолжается чуть больше года. В период перемен вопросов как никогда много. Попробуем разобраться, какие права имеют пациенты, куда обращаться, если вы считаете, что медицинские услуги были некачественными, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать те, кто подписал декларацию с врачом и кто еще не выбрал врача.

Жизнь без декларации с врачом

С 1 апреля 2019 года государство прекратило финансировать пациентов, не заключивших декларацию с семейным врачом. Предположим, человек, который еще не определился с врачом, заболел. Он привык обращаться в поликлинику своего района, к своему участковому врачу, закрепленному по территориальному признаку. На что стоит рассчитывать теперь?

В любом случае пациент имеет право на получение неотложной медицинской помощи. Подчеркнем: именно неотложной, а не плановой. Поэтому, скорее всего, в поликлинике такому пациенту предложат оформить отношения с врачом официально. Справку в бассейн вы получить также не сможете: придется заключить декларацию с врачом или идти в учреждение, где эти услуги предоставляют платно.

В Минздраве обещают, что никто не оставит пациентов в неотложном состоянии без медицинской помощи. В критических случаях следует вызвать экстренную медицинскую помощь, декларация на ее предоставление никоим образом не влияет.

Что дает декларация с врачом

Заключая декларацию с врачом первички, пациент имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в определенных пределах (консультирование, диагностика, плановая вакцинация, ведение неосложненной беременности, оформление справок, неотложная помощь, а также ряд анализов и исследований). В этом году медицинская реформа пойдет дальше — в случае необходимости семейный врач направит пациента к узкому специалисту, с направлением консультация будет бесплатной. 1 июля 2019 года должна стартовать программа «Бесплатная диагностика», перечень бесплатных услуг расширится: в него войдут дополнительные анализы, эндоскопии, операции одного для и др.

Конечной даты подписания деклараций с врачом нет. Выбор врача должен быть обдуманным. Если вас заставляют подписать декларацию или отказывают в неотложной помощи, звоните в контакт-центр Национальной службы здоровья (НСЗУ) по номеру 16-77. Там действительно отвечают — проверено.

«В новой системе здравоохранения семейный врач — это пропуск для получения бесплатных медицинских услуг в коммунальных и некоторых частных учреждениях. Поэтому отказ от семейного врача — это отказ от гарантированно оплаченных из ваших налогов медицинских услуг. От бесплатных консультаций специалистов, скрининга заболеваний и бесплатного доступа к медицинской системе», — объясняет Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения.

Если вы не нашли общего языка с выбранным врачом, его легко можно заменить. Расторгать декларацию с врачом не нужно, достаточно подписать новую.

Можно ли подписать декларацию с врачом онлайн? Ответ именно на этот вопрос чаще всего ищут в интернете. К сожалению, пока нет возможности заключать декларации не выходя из дома. Как отмечают в Минздраве, ведомство планирует запуск онлайн-кабинета пациента в электронной системе здравоохранения, где можно будет подписать договор с врачом онлайн.

Напомним, есть возможность подписать декларацию с врачом в частной клинике — по декларации вы также получите пакет услуг первичной медицинской помощи бесплатно. Посмотреть перечень медучреждений, участвующих в медреформе, можно здесь: https://nszu.gov.ua/ukladeni-dogovori/dlya-medichnih-zakladiv.

Врача вызывали?

Сейчас правила изменились: семейный врач (терапевт, педиатр) не обязан приходить на любой вызов пациента, а лишь тогда, когда считает это необходимым, учитывая состояние пациента. Многими такое нововведение воспринимается негативно, но это европейский опыт. Надо понимать, что если состояние пациента является угрожающим для его здоровья и жизни, право вызвать экстренную медицинскую помощь никуда не делось.

Есть много жалоб, что скорая не приезжает, например, на повышенное давление или высокую температуру. Заметим, что для вызова кареты скорой есть четкие критерии. Скорая помощь приедет, когда давление становится угрожающим для здоровья и жизни, например, если человек очень плохо себя чувствует, есть потеря сознания, ориентации в пространстве и т. п. Если давление беспокоит время от времени, все же стоит обратиться к врачу, возможно, вам необходимо принимать лекарства постоянно. Надо помнить, что ответственность за свое здоровье прежде всего лежит на нас с вами.

Совет: вызывая скорую, старайтесь отбросить эмоции и четко описывайте симптомы, отвечайте на вопросы диспетчера.

Температура сама по себе не является поводом для вызова врача на дом. Если температура сбивается, пациент довольно хорошо себя чувствует, он ее сбивает и идет к врачу. Если температура держится на высоких отметках, очень плохое самочувствие — это основание для вызова скорой.

Есть еще один важный момент. Стоит выбирать врача, который готов быть с вами на связи и может ответить на вопросы в сложных ситуациях. Пациентам желательно этой готовностью не злоупотреблять.

Пациент имеет право...

Пациент имеет право по своему усмотрению выбрать любое лечебное учреждение (если оно подключилось к медреформе).

Выбрать врача первичного звена по своему желанию (без территориальной привязки, если врач не превысил лимит пациентов).

Получать информацию о своем лечении. Знакомиться с медицинской документацией, получать соответствующие выписки из медицинской карточки, результаты исследований.

На врачебную тайну — сохранение информации о своем лечении. Пациент имеет право даже на тайну относительно факта обращения к врачу.

Медицинские услуги — качественные и не очень

После оказания медицинской помощи могут возникнуть осложнения. Обычно они не являются следствием некачественной медицинской помощи. Врач мог сделать все правильно, но у пациента возникла та или иная реакция. Поэтому врач перед началом лечения должен предупреждать пациента о возможных осложнениях.

Каков алгоритм действий, если пациент считает, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом? Прежде всего со своими претензиями или сомнениями нужно обратиться непосредственно к врачу. Если его ответ вас не устраивает, вы имеете право обратиться к руководителю лечебного учреждения (если речь идет о поликлинике, то к главному врачу).

Лучше обратиться в письменной форме, в заявлении подробно описать все претензии, что именно вас не удовлетворило. Лечебное учреждение должно зарегистрировать документ и в течение 30 дней ответить на заявление. Чаще всего именно на этом этапе конфликты завершаются. Если главный врач не реагирует, можно позвонить на горячую линию Минздрава. Если у вас подписана декларация с врачом, обратиться на горячую линию НСЗУ (16-77).

«Для оценки того, насколько качественно была оказана медицинская помощь, при Минздраве существуют клинико-экспертные комиссии. Пациент может написать заявление, комиссия рассмотрит вопрос и вынесет решение. Если пациент не согласен с решением комиссии, есть судебные инстанции и уже в рамках досудебного или судебного рассмотрения можно получить заключение эксперта и соответствующего судебного учреждения. Клинико-экспертная комиссия не является экспертом в понимании судебно-медицинских экспертов, члены комиссии не предупреждаются об уголовной ответственности. В то же время заключение этой комиссии является документом, который может подтвердить в досудебном порядке, качественная или некачественная медицинская помощь была оказана, а также может служить доказательством в судебном производстве.

Пациент и лечебное учреждение также не лишаются права заказать заключение судебного эксперта (это лицо предупреждается об уголовной ответственности, несет ответственность за те заключения, которые делает). Последнюю точку, как правило, в судебных делах, связанных с оказанием медицинской помощи, ставит именно проведение судебно-медицинской экспертизы», — объясняет Елена Бабич, адвокат по медицинскому праву.