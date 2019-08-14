Джозеф Байден, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125535-ya-zrobyv-by-ukrayinu-priorytetom-mijnarodnoyi-polityky-bayden.html

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Джозеф Байден, 76-річний член Демократичної партії США й один із головних претендентів на перемогу в наступних президентських виборах, котрі відбудуться у 2020 році, готовий зробити Україну пріоритетом міжнародної політики в разі обрання його президентом.

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Про це він заявив в межах опитування кандидатів від Демократичної партії, проведеного Радою з міжнародних відносин США (CFR), повідомляє видання «Голос Америки».

Крім того, Байден обіцяє надавати Україні безпекову допомогу, щоб посилити здатність нашої держави захищатися.

Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена, — зазначив політик.

Також Байден вважає, що США потрібно більш активно співпрацювати з європейськими партнерами в питанні тиску на Росію у зв’язку зі здійснюваною щодо України агресією.

Наша стратегічна мета — підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок, — заявив Байден.

В економічній сфері Байден обіцяє працювати над залученням іноземних інвестицій до України та підтримуванні енергетичної незалежності нашої держави.

Водночас політик наголосив, що в разі його перемоги на президентських виборах допомога з боку США надаватиметься Україні лише за умови антикорупційних реформ, зокрема — «призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів».

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп 18 червня оголосив, що братиме участь у президентських виборах 2020 року.