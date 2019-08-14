Эпидемиологический надзор в Украине

https://racurs.ua/2421-ot-kori-do-eboly-kak-v-ukraine-epidemiologicheskiy-nadzor-postavili-na-pauzu.html

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«К сожалению, была допущена техническая ошибка», — так недавно в Минздраве опровергли свою информацию о том, что сывороткой от дифтерии обеспечены все области Украины. Сыворотки есть, но они не пригодятся, ведь срок их действия истек еще в начале лета. Об этой «ошибке», пожалуй, никто и не узнал бы, если бы в начале августа дифтерией не заболела девушка из Хмельницкого. Одна из причин такого положения вещей, по мнению экспертов, — отсутствие эпидемиологического надзора.

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В тяжелом состоянии девушку госпитализировали, а вот антидифтерийной сыворотки не нашлось. Сыворотка (или антитоксин) спасает жизнь, вводится в первые часы обнаружения болезни, чтобы нейтрализовать токсин, выделяемый возбудителем дифтерии. В этом случае никакие антибиотики не помогут. К счастью, пациентка была привита (однократно в шесть лет, а в 16 вакцинацию пропустила), поэтому и выжила. Однако получила осложнение на сердце.

Широкую огласку проблеме отсутствия спасительного противоядия в условиях отсутствия эпидемиологического надзора придала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская. «О дифтерии много говорят. Но этого мало. К ней надо быть готовым, — написала инфекционист на своей странице в Facebook. — Я очень прошу, кто-нибудь, снабдите нас сыворотками, пожалуйста. Ибо даже на черном рынке ее купить невозможно, в отличие от противоботулинической».

Сыворотку таки нашли: ВОЗ направила в Украину 200 доз (по словам инфекционистов, этого хватит для лечения приблизительно 20 пациентов). В Минздраве обещают в ближайшее время развести препараты в регионы и советуют вакцинироваться от дифтерии. Возникает логичный вопрос: почему запасы сыворотки не мониторятся, а поступают в авральном режиме? Ведь регионы всегда информируют о проблеме заранее. Пользуясь поводом, напомним, что иммунитет от дифтерии/столбняка нужно освежать каждые 10 лет. Вакцинация бесплатная, для этого следует обратиться к семейному врачу (терапевту, педиатру), с которым вы подписали декларацию.

Нет эпидемиологического надзора — нет эпидемий

В нашей стране уже два года длится беспрецедентная вспышка кори (сравните: в 2018 году в Украине корью заболели 54 тыс. человек, за нами с большим отрывом идут Сербия — 5076, Италия — 2517 случаев). Инфекционисты рекомендуют украинскую статистику умножать на десять и пророчат вспышку дифтерии.

Причиной астрономического количества заболевших корью в Минздраве считают огромное число непривитых, а вот специалисты другого мнения: мол, это также прямое следствие ликвидации санэпидслужбы и отсутствия эпидемиологического надзора. Трудно не заметить участившиеся в последние годы случаи отравлений в заведениях общественного питания, в детских лагерях... По данным ВОЗ, некачественное питание убивает ежегодно почти 500 тыс. человек. Если еще лет десять назад в Украине фиксировали 35‒50 вспышек отравлений в год, то сегодня — 200.

Чтобы как-то повлиять на сложившуюся патовую ситуацию, особо отчаявшиеся создали петицию о восстановлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы. В Минздраве на это предложение среагировали молниеносно, назвав структуру коррупционной, а ее функционирование — нецелесообразным.

«В марте 2017 года Кабмин принял решение о ликвидации Госсанэпидслужбы. Ее функции уже выполняли Минздрав Украины, Гоструда и Госпродпотребслужба. Сейчас эти функции также частично выполняет и вновь созданный Центр общественного здоровья Украины», — отметила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам главы Минздрава, в Украине уже существует учреждение, выполняющее практически такие же функции, как CDC — Центр по контролю и профилактике заболеваний в США, то есть в том числе функции эпидемиологического надзора.

«Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. Главные задачи Центра фактически такие же, как и у CDC, — объяснила Супрун на своей странице в Facebook. — В основном это задачи в сфере общественного здоровья — осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, по лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови. Кроме этого, Центр общественного здоровья (ЦОС) создает сеть региональных центров по всей стране. 13 областей уже юридически их создали».

Прошло уже более двух лет после ликвидации Госсанэпидслужбы — и только сейчас ЦОС создает сеть региональных центров. Любой профессионал знает, что от создания до качественной работы — долгий путь. И. о. министра было бы полезно почитать комментарии эпидемиологов, инфекционистов под ее постом. Не секрет, что многие функции, которые выполняла СЭС, вообще не были переданы никому; множество из переданных не выполняются из-за законодательных пробелов и неурегулированности, а те, что выполняются, реализуются крайне неэффективно из-за провальных реформаторских решений.

В Украине есть удивительная особенность — бороться с коррупцией путем ликвидации, разрушения функционирующих государственных институтов. Да, СЭС была коррупционной, но не более других госорганов. Исходя из этой логики, нам нужно закрыть всю страну. СЭС следовало не ликвидировать, а реорганизовывать, считают специалисты. И обязательно уделить внимание эпидемиологическому надзору.

Все, что сегодня создано в плане якобы эпидемиологической защиты, абсолютно не работает. Эпидемиологический надзор фактически поставили на паузу. Если говорить о биобезопасности, важно не количество вспышек, а способность их контролировать. Развитые страны благополучны в плане инфекций не потому, что их там нет априори, а потому, что государство выделяет огромные деньги на их сдерживание. Умеет оперативно их локализовать. Инфекционные болезни — это дотационная сфера медицины. Не зря инфекционистов часто сравнивают с пожарными. Это особенно актуально помнить во время медреформы, когда лес рубят...

Вспышка кори — ярчайший пример нашей беззащитности. Разбушевавшуюся корь, которую из-за летальности когда-то называли детской чумой, Украина не может локализовать уже два года. Это эпидемия, которую некому объявить ввиду отсутствия эпидемиологического надзора. По закону миссия возложена на главного санитарного врача, он есть на бумаге, но не существует по факту. Безусловно, корь все равно пришла бы в Украину: эпидемии возникают там, где есть пробелы с вакцинацией, но поддерживается вспышка отсутствием работы в очагах. Изолирование заболевших, наблюдение за теми, кто с ними контактировал, объявление карантинов в учебных учреждениях и многое другое — это рутинная работа, которую ранее делали эпидемиологи, а сегодня — никто.

Корь как угроза безвизу — следствие отсутствия эпидемиологического надзора

По словам Ольги Голубовской, в Украине до сих пор не разработали стандарт оказания медицинской помощи для больных корью. Бездействие привело к тому, что проблема приобрела международный размах. Украине на сайте американского CDC посвящена отдельная страничка, потому что в США корь завезли из нашей страны. Поднимался даже вопрос о приостановке безвиза. Американцам пришлось потратить около миллиона долларов, чтобы локализовать вспышку из нескольких сотен заболевших (которых в Украине — тысячи).

Инфекционисты констатируют, что систему биобезопасности в нашей стране настолько нарушили, что даже при наличии большого желания и огромной политической воли на восстановление эпидемиологического надзора понадобится несколько лет. Самая большая потеря — это профессиональные кадры, которые ушли. Многолетний опыт не заменят самые передовые тренинги. В медицинских вузах также упразднили специальность «эпидемиолог».

Если эпидемиологический надзор не будет налажен в ближайшее время, Украина может стать потенциально опасной для соседних стран. Мы можем лишиться безвизового режима. Украина не только впереди планеты всей по заболеваемостью корью, мы также лидируем по туберкулезу (в том числе мультирезистентному), ВИЧ, гепатитам...

«Надо не забывать, что мы живем сегодня в особом мире, где болезни и вирусы распространяются молниеносно. Не хочу пугать, я только оцениваю ситуацию, — говорит Ольга Голубовская. — Легочная чума на Мадагаскаре (такой эпидемии не было со средних веков). Вспышка Эболы в Западной Африке, которой ВОЗ присвоила наивысший уровень опасности. Если вы думаете, что это далеко, то в свое время завоз Эболы был в Испанию, Германию и США. Во всех этих странах была внутрибольничная передача этой инфекции (и это при их уровне медоборудования и индивидуальных средств защиты!). Вы можете представить, что будет, если Эбола попадет в Украину?».