ДТП на Сумской: адвокат Дронова просит закрыть дело

Геннадий Дронов, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n125542-dtp-na-sumskoy-advokat-dronova-prosit-zakryt-delo.html

Ракурс

Адвокат Геннадия Дронова, одного из фигурантов дела о кровавом ДТП в Харькове на улице Сумской, которое произошло в октябре 2017 года, Сергей Перепелица просит Харьковский апелляционный суд отменить приговор для его подзащитного и закрыть относительно него производство.

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Об этом сообщает издание «UA Харьков».

Отмечается, что свою просьбу Перепелица мотивировал тем, что, по его мнению, вина Дронова не является доказанной. Кроме того, по мнению адвоката, при рассмотрении судом первой инстанции этого дела были допущены процессуальные нарушения. Дронов просьбу своего адвоката полностью поддержал.

В результате резонансного ДТП, которое произошло в центре Харькове 18 октября 2017 года, погибли шесть человек, еще пятеро были ранены. В феврале этого года Дронова и еще одного фигуранта этого дела — Елену Зайцеву, приговорили к десяти годам лишения свободы. Они подали апелляцию на этот приговор суда. Сегодня Харьковский апелляционный суд начал ее рассмотрение.

Напомним, адвокат Зайцевой просит заменить ей наказание на условный пятилетний срок с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда.