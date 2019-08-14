Терроризм: стрелок из Крайстчерча написал странное письмо в Россию, фото — ВВС

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Уроженец Австралии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в двух мечетях в Новой Зеландии, написал из тюрьмы письмо в Россию.

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Шестистраничное послание неизвестному Алану датировано 4 июля. Таррант благодарит Алана за отправленные почтовые марки и рассказывает о поездке в Россию в 2015 году. Содержание письма, на которое ответил террорист, не сообщается.

Убийца вспоминает Платона и других философов, а также писателей, вдохновлявших его, жалеет о том, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы конфискует письмо.

В тексте среди прочего говорится о том, что наступает «большой конфликт». Также в нем присутствуют выражения, которые можно расценить в качестве призывов к оружию, сообщает Associated Press.

Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить письмо. По его словам, это не должно повториться.

Террорист в марте этого года застрелил 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Полиции понадобилось два часа, чтобы его задержать.

Перед нападением на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант распространил 74-страничный манифест с высказываниями против мигрантов и мусульман. В августе крупные интернет-компании заблокировали сайт 8chan, на котором он появился в сети. Это произошло после того, как на этом же ресурсе опубликовал свой манифест и человек, который устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Техасе.