Реєстр ветеранів війни з'явиться в Україні. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n125545-reiestr-veteraniv-viyny-z-yavytsya-v-ukrayini.html

Ракурс

Єдиний державний реєстр ветеранів війни вирішив створити Кабінет міністрів України.

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Міністерство з питань ветеранів буде відповідальним за створення реєстру. Таке рішення схвалили сьогодні на засіданні уряду.

У реєстрі буде міститися інформація про всіх учасників бойових дій на території України, учасників війни, людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також учасників Революції гідності 2014 року.

Також до реєстру вноситимуть інформація про людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Створення реєстру ветеранів війни передбачає зміни у законі про статус таких осіб.

Взимку 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни, потім його підписував тодішній президент України Петро Порошенко. Реєстр планували створити для обліку пільг ветеранів, дотримання прав і задоволення їхніх потреб, а також відстежування роботи деяких органів.

Між тим нагадаємо, що партія «Слуга народу» пропонує скоротити п’ять парламентських комітетів шляхом їх об'єднання, в тому числі й комітет у справах ветеранів.